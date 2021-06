In Großbritannien, der Heimat der Sängerin Rita Ora, gibt es ihre Tequila-Marke Próspero bereits zu kaufen. Nun steht der Launch der Marke in Österreich bevor. Próspero entsteht im Herzen der Tequila produzierenden Region Mexikos, in Jalisco. Mit Stella Anguiano steht der Don Roberto Brennerei, die Rita Oras Tequila produziert, seit Jahrzehnten eine Destillateurin vor. Das ist eine Besonderheit am männerdominierten Spirituosensektor, insbesondere im Tequila-Business.

Anlässlich des Launchs der Marke in Großbritannien im November 2020 erzählte Ora dem Branchenmagazin "The Spirits Business", sie wolle mit der Marke etwas bewegen. Es ginge ihr bei dieser Kooperation mit einer der bekanntesten Brennerinnen Mexikos auch darum, die Stärke von Frauen aufzuzeigen.

Rita Ora verkauft Tequila mit Botschaft, Anfang Juli auch in Österreich. Foto: Prospero Spirits LLC

Der Próspero Tequila ist in den Varianten "blanco" also weiß, "reposado", also in Eichenfässern gereift, sowie als "añejo", mindestens 12 Monate in Eichenfässern gelagert, zu haben. Die Preise der Tequilas der britischen Sängerin mit kosovarischen Wurzeln bewegen sich in Österreich zwischen 40 und 50 Euro. (red, 22.06.2021)