In Paris, auf den Malediven oder zu Hause: Wo verbringen Sie Ihre Flitterwochen?

Wie haben Sie Ihre Flitterwochen verbracht? Foto: Getty Images/iStockphoto/Olezzo

Nach der Hochzeit ist vor der Hochzeitsreise – zumindest im Idealfall. Vorausgesetzt, nach der Ausrichtung der Feier reicht das Budget noch und die Corona-Situation erlaubt es. Viele Paare mussten im vergangenen Jahr sowohl das Ja-Wort als auch die Flitterwochen aufschieben, nun ist beides wieder möglich.

Wohin geht also die Reise? Bleibt man in der Umgebung und macht Urlaub in der Heimat, wie einst "eznatsok1"?:

Oder verlegt man, soweit möglich, die Hochzeit gleich mit der Feier:

Wie verbringen Sie Ihre Hochzeitsreise?

Wagen Sie sich in die Ferne, bleiben Sie eher in der Nähe, oder verzichten Sie ganz darauf? Worauf achten Sie bei der Planung in der aktuellen Situation? Und wenn Ihre Flitterwochen schon länger zurückliegen: Wohin ging die Reise? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 30.7.2021)