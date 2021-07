Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Öffentliche Hand Studie: Regierungswerbung verzerrt Medienmarkt "willkürlich" zugunsten des Boulevards "Heute" und "Oe24/Österreich" werden demnach selbst im Vergleich zur "Krone" disproportional gebucht

ORF-Wahl Kanzlerbeauftragter im türkisen Freundeskreis: Lederer kritisiert "Gängelung" des ORF-Stiftungsrats Roter Stiftungsrat appelliert an Mehrheitsfraktion, ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin zu nennen, "statt zu mauscheln und zu tuscheln"

ProSiebenSat1Puls4 Therapieangebot für Polit-Erschöpfte: Manuela Raidl über die "Sommergespräche" auf Puls 4 Wir alle seien innenpolitikmüde, beschreibt Raidl die Ausgangsposition für ihre ersten "Sommergespräche" ab Montag. Sie will "das Interesse an der Politik wachhalten"

Ethikverstoß Presserat rügt krone.at für Video von in den Tod stürzenden Studenten Veröffentlichung stellt Verletzung der Menschenwürde dar – Anonymitätsinteressen von Unfallopfern seien besonders zu achten

Quoten Vor Österreich-Grand-Prix: ORF 1 und Servus TV im Quotenvergleich zur Formel 1 Am Wochenende zeigen beide Sender parallel das Rennen aus Spielberg

ZDF-Wahl Programmchef Norbert Himmler zum ZDF-Intendanten gewählt Im dritten Wahlgang

TV-Tipps Wayne’s World, Zulu, The Doors, Der Kameramörder: TV-Tipps für Freitag In Wahrheit – Still ruht der See, 3 am Runden Tisch: Zwischen Kollaps und Zuversicht: Wer rettet das Klima?, Universum History: Afrikas Amazonen – Mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und ein angenehmes Wochenende!