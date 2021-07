Ein Foodtruck in Gmunden bietet Streetfood auf Haubenniveau und der Nuri-Shop in Wien exklusives Service für Fans.

Josef und Yuki – Foodtruck in Gmunden

Sashimi von Traunseefischen mit Alpenbutter und Ponzu-Sauce, Temaki mit heimischen Fischen, Sommerrollen mit Flusskrebsen oder Wasserspinat mit Bio-Ei und Trüffel – wie diese Mischung aus asiatischer und österreichischer Kulinarik schmeckt, erfährt man zurzeit in Gmunden. Bis 8. August können die Gerichte von Haubenkoch Patrick Pass direkt am Ufer des Traunsees verkostet werden. An der Traunsteinstraße 259 steht der "Josef und Yuki"-Foodtruck, geöffnet immer dienstags bis sonntags von 12 bis 23 Uhr.

Foto: Philipp Lipiarski

Das Streetfood gibt es aber auch im Glas zum mit nach Hause nehmen. "Je nach Gericht kommen zwischen 70 und 95 Prozent der Zutaten aus Österreich – und alle zu 100 Prozent aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft", sagt Fritz Rigele, Hotelier und Inhaber des Restaurants "Fritz & Friedrich" in Obertauern. Christina Rigele und er haben gemeinsam mit Patrick Pass Anfang dieses Jahres die Marke "Josef und Yuki" lanciert, die alpin-asiatische Fusionsküche auf Hauben-Niveau bietet.

Josef und Yuki Foodtruck, Traunsteinstraße 259, 4810 Gmunden, Di-So, 12-23 Uhr, www.josefundyuki.at

Nuri – Private Shopping und Verkostungen

Die Traditionsmarke Nuri hat es geschafft, Dosenfisch zum Lifestyle-Objekt zu erheben. Passend dazu bietet der Shop in der Wiener Herrengasse 5 nun Private Shopping an. Interessierte können sich samstags von 10.30 bis 11 Uhr ganz alleine (oder in Gruppen von bis zu sechs Personen) in Ruhe im Geschäft umschauen und werden professionell beraten. Das Angebot ist kostenlos.

Foto: Florence Stoiber

Ab 5. August bietet der Nuri-Shop donnerstags von 18.30 bis 22 Uhr auch Verkostungen für Gruppen (bis zu sechs Personen) an. Gustiert werden neben Fisch und Olivenöl auch portugiesische Weine. Außerdem gibt es ein kleines Gewinnspiel und Goodies. Der Preis beträgt 180 Euro.

Nuri, Herrengasse 5, 1010 Wien, nuriartisanalsardine.com, Voranmeldung mindestens drei Tage im Voraus unter shop@nuri.co.at.

(red, 10.7.2021)