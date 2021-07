Lisa Totzauer möchte ORF-Chefin werden. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – ORF-1-Channel-Managerin Lisa Totzauer steigt gegen den amtierenden ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in den Ring und möchte ORF-Generaldirektorin werden. Das gab die 50-Jährige am Dienstag auf Twitter bekannt: "Ich darf euch meine Bewerbung als ORF-Generaldirektorin bekanntgeben", schrieb sie in ihrem ersten Tweet.

Totzauer veröffentlichte gleich ein Bewerbungsvideo dazu. Sie wird dem bürgerlichen Lager zugerechnet, das derzeit im ORF-Stiftungsrat über eine absolute Mehrheit verfügt. Die 35 Mitglieder des Stiftungsrat wählen die nächste ORF-Chefin oder den nächsten ORF-Chef am 10. August 2021. Zumindest 18 Stiftungsräte gelten als ÖVP-nahe.

Die Bewerbungsfrist für die ORF-Generaldirektion läuft noch bis Ende Juli. Der jetzige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben, dass er sich zum vierten Mal für die Führung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bewirbt. Als weiterer Kandidat aus dem türkisen Politspektrum galt und gilt Roland Weissmann, derzeit Vizefinanzdirektor und Geschäftsführer von ORF On.

"Digitale Transformation"

In ihrem Video sagt Totzauer, dass sie bereits seit rund 25 Jahren im ORF tätig sei: "Ich bin quasi ein Produkt des ORF." Sie habe als Reporterin angefangen und wisse daher, was es brauche: "Einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, auf die Sie sich verlassen können." Der ORF müsse ein Medium sein, "das für alle da ist". Der digitale Wandel müsse sich im Programm und der Ausrichtung des ORF widerspiegeln. "Ich möchte diese digitale Transformation gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF für Sie umsetzen", so Totzauer. Dafür brauche es Mut und Innovationskraft. Sie fühle sich ausschließlich dem Publikum und der Unabhängigkeit des ORF verpflichtet.

ORF-Laufbahn

Totzauer begann ihre ORF-Karriere beim aktuellen Dienst des Landesstudios Niederösterreich. Später arbeitete sie als Live-Reporterin und Redakteurin für die "ZiB 2" und die "Zeit im Bild", deren Sendungsverantwortliche sie von 2007 bis 2013 war. 2013 avancierte sie zur Infochefin von ORF 1, 2018 zur Channel-Managerin des Kanals. Totzauer ist Mutter zweier Kinder im Alter von 14 und 17 Jahren. (red, 13.7.2021)