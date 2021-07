Vor allem in den Sommermonaten freut man sich über eine Karaffe Wasser, die für einen nach dem Eintreffen im Lokal auf den Tisch gestellt wird. Leitungswasser zu trinken ist zumindest hierzulande glücklicherweise eine Selbstverständlichkeit – und so selbstverständlich man aus so gut wie jeder Leitung einen Schluck nehmen kann, so seltsam mag es einem erscheinen, für ein Glas Wasser zahlen zu müssen.

Nicht überall ist das erfrischende Leitungswasser kostenlos. Foto: imago images/photothek

Doch während meist nur wenige Cent für ein Glas Wasser verlangt werden, muss man in einigen Lokalen mit teils horrenden Preisen für einen halben Liter Leitungswasser rechnen. Andere wiederum bieten das Getränk zwar kostenlos an, verrechnen aber den Service, wie dieser Twitter-Beitrag zeigt:

Wie viel darf Leitungswasser im Lokal Ihrer Meinung nach kosten?

Oder sollte es grundsätzlich gratis angeboten werden? Wie viel sind Sie bereit, für ein Glas Wasser zu bezahlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 16.7.2021)