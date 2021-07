An Fisch-Tacos kommt man in den USA nicht vorbei. Sie dürfen in keiner Taqueria und keinem Taco-Foodtruck fehlen. Meist wird dafür ein weißer, fester Fisch (Dorsch/Kabeljau, Heilbutt, Tilapia, Wels, Mahi Mahi) verwendet. Während man Tacos de Pescado in Mexiko häufig auch mit gegrilltem Fisch, fein geschnittenem Eisbergsalat und Pico de Gallo (Würzsauce aus Tomaten, Zwiebeln und Chili) findet, herrscht in den USA die Version mit Rotkohl-Slaw vor. Der Fisch wird dafür meist paniert oder mit Bierteig umhüllt und anschließend frittiert.

Für dieses Rezept wird ein heimischer Seesaibling gegrillt – man kann ihn alternativ aber auch in einer Pfanne zubereiten. Selbiges gilt für das Aufwärmen der Tortillas.

Für 2 Personen:

220 g Fisch nach Wahl (hier: Filet vom Bio-Seesaibling)

nach Wahl (hier: Filet vom Bio-Seesaibling) 6 Mais- oder Weizentortillas (15 cm Ø)

(15 cm Ø) Frisches Koriandergrün (optional)

Krautsalat:

1/4 Rotkrautkopf (geputzt 220 g)

(geputzt 220 g) 1 mittlere Karotte (geputzt 50 g)

(geputzt 50 g) 2 EL Weißweinessig

2 EL Sonnenblumenöl

½ gestr. TL Salz

1 gestr. TL Zucker

1 TL Honig

Limetten-Mayo:

4 EL Mayonnaise

1 Bio-Limette + mehr zum Servieren