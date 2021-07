In Oslo dürfen E-Tretroller nur tagsüber gefahren werden, in Paris wurde aufgrund eines Todesfalls über ein generelles Verbot debattiert

Die Stadt Wien arbeitet an einem ganzheitlichen Konzept für alle Sharing-Formate. Foto: Der Standard/Stefan Mey

Man liebt sie oder man hasst sie – die Elektro-Tretroller, die bereits seit einigen Jahren das Stadtbild von Wien und anderen Großstädten prägen. In Wien gibt es derzeit rund 4.000 dieser Fahrzeuge. Weil es auch im Sommer 2021 immer wieder zu unliebsamen Zwischenfällen kommt, feilt die Stadtverwaltung Wien laut einem Bericht des Ö1-"Morgenjournals" wieder an einem neuen Konzept für die Leihgeräte. Es soll also wieder strengere Regeln für die elektrischen Scooter geben.

Ganzheitliches Konzept für alle Anbieter

Dem Bericht zufolge arbeitet die Stadt Wien an einem gesamtheitlichen Konzept zur Organisation und Koordination für alle Mobilitäts-Sharing-Formate, einschließlich dem Sharing von E-Scootern. Dabei ist unter anderem noch offen, ob die Anbieter für die Nutzung des öffentlichen Raums zur Kasse gebeten werden sollen. Über das Thema wird im Laufe des Sommers debattiert. Ende des Sommers soll es einen runden Tisch mit den Anbietern und der Wirtschaftskammer geben, um die neuen Maßnahmen gemeinsam zu besprechen.

Derzeit zahlen die Anbieter noch nicht für die Nutzung des öffentlichen Raums, die Nutzung ist aber bereits jetzt mit zahlreichen Regeln verbunden. So dürfen die Roller nicht auf Gehsteigen abgestellt werden, die weniger als vier Meter breit sind. Und überhaupt ist das Fahren auf Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen eigentlich verboten. Die entsprechenden aktuellen Regeln lassen sich auch auf der Website der Stadt Wien nachlesen.

Todesfall in Paris

Die Anbieter selbst betonen regelmäßig, dass sich in den vergangenen Jahren viel gebessert habe – eben auch durch die strengeren Regeln, die für mehr Rücksichtnahme unter den verschiedenen Verkehrsteilnehmern sorgen.

Andere Städte haben noch durchaus strengere Regeln: In Oslo herrscht etwa ein Nachtfahrverbot. In Paris hatte man zuletzt über ein gänzliches Verbot der E-Roller nachgedacht, nachdem eine Frau auf dem Gehsteig überfahren worden war und anschließend verstarb. Umgesetzt wurde dieses Verbot offensichtlich noch nicht, denn erst gestern haben zwei Männer in Paris nach einem Juwelierraub Elektroroller als Fluchtfahrzeuge genutzt. (stm, 29.7.2021)