Was wäre ein Sommer, ohne zumindest einmal gegrillt zu haben? Für viele gehört diese Form der Essenszubereitung in den warmen Monaten einfach dazu. Ob in der Familie, mit Freunden oder einfach für sich allein – es gibt immer einen Anlass, den Griller anzuwerfen. Doch ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht – denn Grillen will geübt sein.

Die richtige Temperatur ist das Um und Auf für das perfekte Grillergebnis. Foto: LauriPatterson Getty Images

Je nach Gerät, das man besitzt, und ob es sich um einen Kohle-, Gas-, oder Elektrogriller handelt, muss man unterschiedlich an die Sache herangehen. Dabei spielt in erster Linie die Hitze eine Rolle, aber auch die Tools, die man zum Grillen benutzt, können hilfreich sein. Vom Handschuh oder einer Zange über ein Thermometer, eine Gabel oder eine Schürze – Grillbesteck und -zubehör gibt es in allen möglichen Ausführungen. Und um das perfekte Steak zuzubereiten oder Gemüse knackig und warm zu servieren, braucht man zusätzliches Know-how, das man sich entweder über die Zeit selbst angeeignet, in Büchern gelesen oder in einem Grillkurs erlernt hat.

Welche Tipps haben Sie an die Community?

Was gilt es beim Grillen zu beachten? Welches Zubehör verwenden Sie? Welche Fehler sollte man besser nicht begehen? Und was waren die wichtigsten Lektionen, die Sie beim Grillen gelernt haben und weitergeben können? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.8.2021)