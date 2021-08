Als erste weibliche und nicht-weiße Rektorin einer Universität muss sich Sandra Oh in "Die Professorin" gegenüber alten, mehrheitlich weißen Männern behaupten – ab 20. August auf Netflix. Foto: Netflix, Morse

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Prie-View: Das Beste auf Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV+ und TV - Serienstarts "What if...?", "Mr. Corman", "Cruel Summer", "The Chair", "Im Netz der Camorra". Neues von "The Witcher", "The Walking Dead", "The L-Word"

Interview: Puls 4/24-"Sommergespräch" mit Kurz krankheitsbedingt verschoben – Das Interview hätte am Montag in Pulkau stattfinden sollen, einen Ersatztermin wird es nun im Lauf des August geben

Generalskonzepte: Das Match der ORF-Generalsbewerber um die Bundesländer – Regionale Kurznachrichten vor der "ZiB", mehr wirtschaftliche Autonomie für Landesstudios

TV-Tagebuch: "Blacklist", Staffel 8 auf Netflix: Oh nein, Liz auf der anderen Seite – Nein, es kommt nicht, wie es kommen musste, sondern wie es gar nicht passt

Olympia: BBC-Moderatorin weist Kritik an ihrem Akzent zurück – Die ehemalige englische Fußballnationalspielerin Alex Scott ist stolz auf ihre Herkunft. Und dafür erhält sie Rückendeckung

Sidney: YouTube sperrt Sky News Australia wegen Corona-Berichterstattung – Videos hatten unter anderem Existenz von Covid-19 geleugnet – Sky News Autralia: "Anschlag auf die Gedankenfreiheit"

Switchlist: Sinatras Stimme, Downsizing und Mein Döbling, Singin’ in the Rain, Das Versprechen – TV-Tipps für Sonntagabend

Einen entspannten Abend und einen angenehmen Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.