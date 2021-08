[Inland] Spültests, Abwasserprüfung und Masken: Wie es im Herbst an Schulen losgeht

Brunner heizt Klimakrise in der türkis-grünen Regierung wieder an

[Panorama] Diebe nutzten Renovierung von US-Residenz in Wien

[International] Sexuelle Belästigung: Schwere Last auf New Yorks Gouverneur Cuomo

Immer mehr Menschen sind von Flutkatastrophen bedroht

[Wissenschaft] Infektionskurven einiger Länder lassen Expert:innen wieder einmal grübeln

Makakenweibchen prügelte sich zum Alphatier

[Web] Mario, Sonic und Asterix: Die besten olympischen Videospiele

Währungskurs: Apple senkt sämtliche Euro-Preise im App Store

[Sport] Belarussische Sprinterin Timanowskaja ist in Wien gelandet – Weiterreise nach Polen

ÖOC-Präsident Stoss über Lukaschenko: "Im Nachhinein ist man immer schlauer"

[Lifestyle] Paartherapeut:innen: "Kein Sex ist manchmal die bessere Wahl"

[Wetter] Der teils starke Regen in der Nacht lässt auch im Westen bereits in der Früh nach. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich tagsüber langsam in den Osten und Süden. Hier sind nach einigen Sonnenfenstern dann immer öfter auch Gewitter eingelagert. Am häufigsten gewittert es im Südosten der Steiermark und im Burgenland. Bis zum Abend werden die Schauer und Gewitter dann überall weniger und oft lockert es noch auf, das Wetter beruhigt sich deutlich. Der Wind bläst teils lebhaft, im Wienerwald mitunter auch kräftig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 12 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 24 Grad.

[Zum Tag] 2005: Beim bisher größten Bankraub Brasiliens und einem der größten in der Geschichte überhaupt werden aus der Zentralbankfiliale in Fortaleza über 150 Mio. Real (ca. 52 Mio. Euro) gestohlen.