Mitreden: Graz wählt

536 Postings

Grazerinnen und Grazer: Was macht Ihre Stadt lebenswert?

Öffis, Bildung, Wohnen oder Nachhaltigkeit – berichten Sie als Bewohnerin oder Bewohner der zweitgrößten österreichischen Stadt, was Sie am Leben in Graz schätzen und was Ihnen fehlt!