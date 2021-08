Eigentlich ist es ja eine Frechheit. Denn Eva Michailowitsch sah in etwa so müde und ausgelaugt aus wie Normalos nach einem Fünf-Kilometer-Lauf. Oder viel eher: wie Normalos vor einem Spazierlauf.

Nur: Die Grazerin hatte, als ich Sonntagabend mit ihr videoplauderte, gerade 50 Kilometer abgespult. Zu Fuß, versteht sich, laufend. Und damit nicht genug: Vor diesen 50 Kilometern waren 14 nicht weniger intensive Tage gelegen: Der Sonntag war der 15. Tag der West-Ost-Österreich-Durchquerung der Trail- und Ultraläuferin.

Am 6. August war Michailowitsch in Vorarlberg, am Rhein, losgelaufen – und wenn alles glattgeht, wird sie diesen Donnerstag im Burgenland ankommen. Am Sonntag war sie bis Maria Anzbach gekommen, saß jetzt bei einem Bekannten auf der Couch, freute sich auf die Wien-Etappe am Montag – und war ein bisserl unsicher, ob sie wegen des doch näherkommenden Endes ihrer Langstrecke glücklich oder traurig sein sollte.