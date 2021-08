Ruhe in Flammen

Samsungs Galaxy-Note-Reihe ist an ihrem Ende angelangt

Die Zukunft heißt Foldables, und in der ist offenbar kein Platz mehr für das klassische Note. Die Reihe hat in der Smartphone-Welt in mehrerlei Hinsicht bleibende Spuren hinterlassen