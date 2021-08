Was man jetzt noch tun kann und soll: fas Material optimieren. Überlegen, was man anzieht – und die Kombi testen.

Nicht nur was das Gewand angeht: Die VCM-Macher empfehlen, heuer mit Trinkrucksack zu laufen. Nicht nur zur Müllreduktion, sondern auch und vor allem, um dem Gedränge an den Laben und bei der Gepäckausgabe zu entgehen. Nur: So ein Rucksack (im Bild: bei einem Traillauf in Warth am Arlberg) muss passen und darf nicht scheuern. Jetzt ist noch Zeit, den passenden zu finden – und dann am Setup zu feilen. Oder sich für Plan B zu entscheiden: klassisch an den "Laben" zu trinken.