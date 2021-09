Würstel gibt es in unterschiedlichsten Varianten und mit allerlei Beilagen. Wie und wo schmecken sie am besten? Berichten Sie im Forum!

Ketchup und Senf dazu? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Neben Kebab, Burgern, Pizza und Co geht ein Imbisssnack oft unter: nämlich der Klassiker des Streetfoods, das Würstel. Ob eingequetscht in einem weißen Weckerl als Bosna, aufgeschnitten oder mit Currysauce ummantelt – es gibt sie in allen möglichen Varianten und meist an kleinen Ständen neben der Straße. Steht man dann vorm Würstelstand, muss man sich entscheiden: Burenwurst, Käsekrainer, Frankfurter, Bratwurst, Waldviertler oder Debreziner – das Angebot ist meist groß. Dazu kommt noch die Beilagen- und Saucenwahl: von Gurkerl und Pfefferoni bis hin zu frischen oder gerösteten Zwiebeln, Kren, Ketchup und Senf. "Walter B.stechlich" weiß den Genuss eines Würstels zu schätzen:

Was macht für Sie ein gutes Würstel aus?

Wie oft essen Sie den Snack? Welcher ist Ihr Favorit? Welche Beilagen und Getränke dürfen keinesfalls fehlen, und wo gibt es den besten Würstelstand? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (mawa, 10.9.2021)