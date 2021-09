Corona Tagesüberblick

[Inland] Mehr als 500 positive Tests nach erster Schulwoche im Osten

Demokratie-Unzufriedenheit in Österreich im Steigen

[International] Pfarrer über Laschet: "Armin lässt sich nicht verbiegen"

[Panorama] Warum es unmöglich war, 144 Familien aus Flüchtlingslagern zu retten

[Diskurs] 9/11: Zwanzig Jahre und kein Ende

[Wirtschaft] Blümel ruft zu Sparsamkeit auf, aber bei Schulden bleibt die EU gespalten

[Kultur] Hallo, wie geht’s? Das fragt Manfred Rebhandl wöchentlich Menschen in seiner Umgebung. Diese Woche: Lamin, 49

[Web] Super Mario 64: Lego veröffentlicht Fragezeichen-Bausatz zum 25. Jubiläum

[Karriere] Regierung will Job-Barrieren für Menschen mit Behinderung abbauen

[Immobilien] Seestadt-Bewohnerin: "Außer mir wollen alle für immer hierbleiben"

[Wetter] Mit dem Durchzug eines schwachen Störungsausläufers wird es speziell an der Alpennordseite, teils aber auch in den nördlichen Landesteilen unbeständiger. Hier ziehen von der Früh an immer wieder einige Regenschauer durch, tagsüber mischen auch lokale Gewitterzellen mit. Dazwischen scheint aber häufig die Sonne. Den meisten Sonnenschein und deutlich stabileres Wetter gibt es im Osten und Süden. Der Wind weht schwach. Frühtemperaturen 6 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 27 Grad.



[Zum Tag] TW: Heute ist der Tag der deutschen Sprache.