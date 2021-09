Gaby Schwarz führte am Dienstag den Streisand-Effekt vor Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

Die ÖVP hat sich am Dienstag offenbar entschieden, bezüglich der strafrechtlichen Vorwürfe gegen hochrangige Parteimitglieder in die Offensive zu gehen. Eilig berief die stellvertretende Generalsekretärin Gaby Schwarz eine Pressekonferenz für elf Uhr ein, die sich knapp zusammenfassen lässt: Viele Journalisten hätten in den vergangenen Tagen angefragt, ob eine Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale stattgefunden habe oder stattfinden wird; das findet Schwarz skandalös.

Sie versicherte, dass "nichts mehr da" sei, weil interne Daten gemäß Datenschutzverordnung vernichtet würden. Es sei belastend für die überwiegend jungen Mitarbeiter der Partei, sich Sorgen über womöglich bald sichergestellte Smartphones zu machen. Schwarz bekrittelte, dass gewisse "Stellen" offenbar an Journalistinnen und Journalisten weitergeben würden, dass Razzien bevorstehen. Nachgefragt, wer das denn sein solle, verwies sie auf ihren Quellenschutz.

Gesperrte Aktenteile

In der Pressekonferenz, die nur als bizarr bezeichnet werden kann, gab es scharfe Nachfragen der anwesenden Journalisten – etwa, ob "jedes Würschtel" in der ÖVP nun vorgewarnt werden soll, dass womöglich Ermittlungsschritte bevorstehen. Schwarz verneinte dies, sie wolle nur auf die Situation aufmerksam machen.

Hintergrund dürfte sein, dass im großflächigen Casinos-Akt einige Aktenteile von der Einsicht ausgenommen sind. Das erfolgt, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden. Deshalb verbreitete sich unter den Anwälten der dutzenden Beschuldigten im Akt die Theorie, dass demnächst neue Maßnahmen bevorstünden. Das drang auch zu Journalistinnen und Journalisten durch, die deshalb offenbar auch bei der ÖVP nachfragten; der Kurier berichtete zum Beispiel am 16. September mit dem Titel "Nervosität wegen Gerücht über neue Razzia". (fsc, odg, 28.9.2021)