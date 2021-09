Jederzeit heiter und dynamisch: die Figuren in Rossinis "Barbiere" an der Wiener Staatsoper. Pöhn

Irgendwann ist halt Schluss, nach mehr als 50 Jahren kommt nun also eine neue Produktion von Gioachino Rossinis "Il barbiere di Siviglia" ins Haus am Ring. Regisseur Herbert Fritsch inszeniert an der Wiener Staatsoper eine farbenfrohe Slapstick-Party, ein verspieltes Verstelldichein, bei dem es ohne Unterlass so stressig zugeht wie Backstage wohl knapp vor Beginn einer Modeschau.

Das ist sogar in Momenten des Szenenapplauses zu beobachten: Virtuos zelebriert dieser Figaro pantomimisch seine Eitelkeit und die Lust am Rampenlicht, während sich in den Applaus (nicht zum ersten Mal an diesem Abend) auch ein paar verdächtig exaltierte Bravorufe mischen. Étienne Dupuis, bereits in der "Faust"-Premiere als Valentin zu hören, ist als Figaro der begehrte Adressat von Aufträgen aller Art. Das lässt den Frisur- und Intrigenkünstler, der vokal über charaktervolle Höhen verfügt, aber in der Tiefe diesmal etwas blass klingt und Parlando bisweilen als Grenzgang zelebriert, etwas genervt erscheinen – oder gar gelangweilt.

Etwas Streckgymnastik

Wenn er etwa den Ausführungen des verliebten Grafen Almaviva lauschen muss, scheint ihm als Zeitvertreib etwas Streckgymnastik opportun. Ruhe ist nie. Figaro ist quasi der zentrale Unruheherd, sieht man von Ruth Brauer-Kvam ab, die bei ihrem Staatsoperndebüt als Ambrogio einen Abend lang pantomimisch das Geschehen kommentiert und energisch verziert.

In einer Welt des Fantasie-Rokoko mit Uniformverweisen auf die Napoleonische Zeit ist also unbeschwerte Komödie zu erleben. Es wurlt und wuselt, Watschen werden verteilt, es schlottern die Knie, auf Luftgitarren werden malerische Akkorde gezupft, zumal ausstattungsmäßig sparsam vorgegangen wird. Da ist kein Schlüssel und kein Brief zu sehen, auch kein Barbierzeug. Gegenstände werden hier zur Geste, auch ein Haus gibt es nicht: Wenn es gilt, ein solches durch ein Fenster zu verlassen, kriecht man eben durch die Beine einer Bühnenfigur. Nur diese zahllosen bunten Vorhänge lassen Stimmung aufkommen, gruppieren sich zu Raumlösungen um oder nehmen Farbkonstellationen an, die an diverse Fahnen erinnern (unter anderem Ungarn, aber sicher Zufall).

Puppen der Musik

Auf Dauer allerdings muten dieses Farbballett und die heiterer Hektik ein bisschen ermüdend und zunehmend trivial an. Die Figuren wirken wie Puppen an den Fäden der Musik, welche den Rhythmus- und Dynamikverlauf gestisch abbilden. Sie sind aufgedrehte Besucher eines Komödienballs, auf dem der sinnbefreite Tanz erst am Schluss endet, wenn es um echte Gefühle geht. Dann aber mündet alles in statische Konvention.

Besonders Vasilisa Berzhanskaya muss das Koloraturpüppchen geben, das unentwegt herumschunkelt. Vokal verfügt sie über ein einnehmend dunkles Timbre und über Volumen. Wenn noch etwas Klarheit bei den virtuosen Linien dazukommt, wird das eine runde Sache.

Tenor Juan Diego Flórez, der sie als Graf Almaviva begehrt, muss zahllose Maskeraden durchstehen. Tapfer im Klamauk. Er ist der souveräne Belkantist, der bis zum Schluss die artistische vokale Aufgabe mit Klarheit und Musikalität meistert. Witzig und vokal profund schließlich Ildar Abdrazakov als Basilio, während Bariton Paolo Bordogna als Bartolo (mit der Hochhausfrisur) solide bleibt.

Mehr Sanftheit bitte

Dirigent Michele Mariotti und das Staatsopernorchester agieren druckvoll, akzentuiert. Da sind Details zu hören, instrumentale Rufzeichen quasi, keinesfalls klingt das Orchester wie eine große Gitarre. Allerdings sind da zu wenige Feinheiten des Klangs. Punktuell etwas mehr Leichtigkeit und diskrete Fragilität des Sounds hätten der Rossini-Maschine gutgetan.

Ein paar Buhs für den Regisseur, der sich – Überraschung – als Puppe auf die Bühne tragen ließ. Pointen also sogar bis nach dem Schluss. (Ljubiša Tošić, 29.9.2021)