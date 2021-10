TV-Quoten im September, Presserat rügt STANDARD; Reitan vs. Klenk; schwedisches Gefühlschaos auf ARD

"Tatort"-Kommissar Borowski (Axel Milberg) trifft am Sonntag wieder Serienmörder Lars Eidinger. Foto: NDR/Thorsten Jander

Hier kommen die Mediennews von heute:

Interview: Axel Milberg im "Tatort" mit Lars Eidinger: "Das Böse ist hochintelligent" – Am Sonntag spielt Eidinger zum dritten Mal den verstörenden Paketboten. Milberg ringt als Kommissar Borowski um Fassung

Beste Werbung des Jahres: Grand Prix mit diversem Wetter – Der Creativ Club Austria kürte die besten Kampagnen des Jahres. Die meisten Gold-Veneres gehen an Go & Try und Ketchum Publico mit "Wetterberichtigung", Kunde des Jahres ist wieder die Erste Group

Gerichtsreportage: Presserat-Entscheidung: STANDARD verstößt mit Bericht über Gerichtsprozess gegen Ehrenkodex – Der Senat 1 sieht einen Verstoß gegen Persönlichkeitsschutz und Intimsphäre

Ab Freitag: Ein Chaos der Gefühle – Die schwedische Serie "Einfach Liebe" auf ARD – Wie erlebt man Liebe mit 19, 35 oder 70? Darüber erzählt die schwedische Autorin, Regisseurin und Schauspielerin Josephine Bornebusch eine Geschichte – Der Sechsteiler startet am 1. Oktober

Reitan vs. Klenk: "Hirnbescheuert" nicht persönlich gemeint – Im Verfahren des ÖVP-Blogs "Zur Sache" gegen den "Falter" kam es wegen einer einvernehmlichen Beendigung zu keinem Urteil

TV-Quoten für September: ORF legt bei Marktanteilen im September zu, Zuwächse auch für Puls 4, Servus TV – Puls 4 in Kernzielgruppe mit stärkstem Monat seit Senderbestehen – Servus TV stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe



Faktencheck: "Profil" spürt Desinformation und Propaganda von Politikern nach – Ein vierköpfiges Team unter Projektleiter Jakob Winter will mit "Faktiv" Fake-News entlarven

Streaming vs. Kino: Streit über "Black Widow": Scarlett Johansson und Disney einigen sich – Die Schauspielerin hatte den Konzern wegen des gleichzeitigen Kino- und Onlinestarts geklagt

Switchlist: Die Affäre Borgward, Mädlstrip, Hass, Papillon, Universum History: Der Perückenmacher von Paris, Tracks – TV-Tipps für heute Abend

