Die "ökosoziale" Steuerreform dürfte bald fertig sein: Die Verhandlungen waren Freitagabend zwar offenbar noch nicht gänzlich abgeschlossen, spekuliert wurde aber bereits darüber, dass das Prestigeprojekt der türkis-grünen Regierung am Wochenende, womöglich sogar schon heute, Samstag, präsentiert werden könnte. Im Kanzleramt ist man auf Nachfrage zurückhaltender. Dort hieß es, dass am Wochenende noch weiterverhandelt werde. Als gesichert gilt, dass die Regierung die Steuerreform jedenfalls weit vor der Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am 13. Oktober präsentierten wird.

Inzwischen wurden in Medien aber bereits erste Details kolportiert. Wie die "Kronen Zeitung" in ihrer Online-Ausgabe aus einem "Verhandlungspapier" zitierte, sollen etwa nicht – wie angekündigt – die Steuerstufen zwei und drei, sondern die untersten zwei im Gegenzug für eine CO2-Bepreisung gesenkt werden.

Demnach soll der Eingangssteuersatz, der für Jahreseinkommen ab 11.000 Euro gilt, neuerlich von 20 auf 15 Prozent sinken (bereits 2020 war er in einem vorgezogenen Teil der Steuerreform auf 20 Prozent reduziert worden, Anm.), die zweite Steuerstufe von 35 auf 30 Prozent. Diese Maßnahme würde allein 2023 dreieinhalb Milliarden Euro kosten. Zuletzt war kolportiert worden, dass zur Stufe zwei die dritte von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden soll.

In absehbarer Zeit dürften Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Vize Werner Kogler (Grüne) das türkis-grüne Prestigeprojekt gemeinsam mit ihren Fachministern präsentieren. Foto: APA/ Robert Jäger

Zudem dürfte es – wie angekündigt – auch zu einer Erhöhung des Familienbonus kommen. In dem "Verhandlungspapier" sei darüber hinaus auch von einem Fonds für Investitionen in einen "zukunftsorientierten Standort" die Rede, vom Klimaschutz bis hin zur Bildung. Laut einem Gesetzesentwurf soll darüber der türkise Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und nicht Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) verfügen.

Die Tageszeitung "Österreich" hatte am Freitag von einem CO2-Preis von 35 Euro pro Tonne, einem Aus für das Dieselprivileg und einem von den Grünen gewünschten "Klimabonus" für alle, berichtet. Laut "Krone" verspricht sich die Regierung dem Papier zufolge in den kommenden vier Jahren stattliche fünf Milliarden Euro durch den CO2-Preis. 2022 sollen dadurch rund 800 Millionen Euro eingenommen werden. Der Preis soll dann sukzessive steigen, denn die erwarteten Steuereinnahmen pro Jahr unter dem Titel "CO2" erhöhen sich jährlich bis zu 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2025.

Umweltorganisationen fordern "großen Wurf"

Der kolportierte CO2-Preis von 35 Euro pro Tonne würde den Umweltorganisationen Global 2000, VCÖ und WWF jedenfalls nicht weit genug gehen. Sie fordern einen Einstiegspreis von zumindest 50 Euro pro Tonne CO2, der bis 2025 auf 150 Euro pro Tonne CO2 ansteigt und auch dann noch weiter ansteigt. Kostenwahrheit gebe es nur mit einer steigenden CO2-Bepreisung und dem Abbau umweltschädlicher Subventionen von bis zu 4,7 Milliarden Euro pro Jahr, betont man beim WWF. "Denn mit der Finanzierung von Umweltzerstörung befeuert die Politik derzeit nicht nur die Klimakrise, sondern auch den viel zu hohen Natur- und Bodenverbrauch", führte Volker Hollenstein, Politischer Leiter beim WWF Österreich, aus. "Jede ausgestoßene Tonne CO2 verursacht große Schäden, die bisher auf keiner Rechnung auftauchen." (APA, jan, 2.10.2021)