Am 21. Oktober spielen Nicholas Ofczarek und Andreas Lust auf Sky die Ibiza-Affäre zwischen Faktentreue und Parodie nach. Foto: Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo film

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Prie-View: Ibiza-Affäre, You, Succession: Die besten Serien im Oktober – "The Walking Dead: World Beyond 2", Horror in allen Ausführungen: Es wird schiach, aber nicht nur

TV-Tagebuch und Forum: Das Grauen an der Zahnbürste: Kieler "Tatort" mit Lars Eidinger als Serienmörder Kai Korthals – Die Bühne gehört auch im dritten Teil wieder diesem verstörenden Psychopathen mit der Sehnsucht nach normalem Leben – Mit Forum zum Mitdiskutieren

Aloha!: "White Lotus": Urlaub unter Unsympathlern: Arrogante Gäste, unterwürfiges Personal und jede Menge Dramen: Ungleichheit als Satire in einem Luxus-Resort auf Hawaii, all inclusive – zu sehen auf Sky

Blattsalat: Aschbacher und Weber, Kümmerismus statt Kommunismus: Gute Ratschläge – Ein legendärer SPÖ-Bundeskanzler hatte ganz recht: Es ist alles so kompliziert.

Tanzshow: ORF-"Dancing Stars": Im Schnitt 591.000 Seher bei Aus für Designer Niko Niko – Marktanteil im Hauptabend von ORF 1 lag bei 24 Prozent

Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum: Wie teuer muss Klimaschutz sein? –Ab 22.10 Uhr in ORF 2

Gala: Deutscher Comedypreis ging an "LoL" mit "Bully" Herbig, Kritik an Umgang mit Frauen – Ehrenpreisträgerin Maren Kroymann thematisierte Umgang mit Belästigungsvorwürfen gegen Comedian Luke Mockridge

Switchlist: Walpurgisnacht – Die Mädchen und der Tod, Nana Mouskouri, José-Carreras-Gala, Anne Will, Links.Rechts.Mitte – TV-Tipps für heute Abend.



Einen entspannten Sonntag und einen angenehmen Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.