Sind Sie oft vor Ort, oder nehmen Sie hauptsächlich an Onlinevorlesungen teil? Foto: APA/HANS PUNZ

Die Studierenden liegen vorn, zumindest was die Impfquote betrifft. Vier von fünf Studenten waren Ende August bereits geimpft, an den Med-Unis sind es sogar 88 Prozent. Die Devise von Wissenschaftsminister Heinz Fassmann (ÖVP) lautet für den Herbst nun also, dass die Unis, soweit möglich, wieder in den Präsenzbetrieb zurückkehren sollten – die Entscheidung, wie das in der Praxis umgesetzt wird, obliegt jedoch den Rektorinnen und Rektoren des Landes.

Während also in Wien 30 Prozent der Lehrveranstaltungen online abgehalten werden und in den Vorlesungen vor Ort jeder zweite Platz frei bleiben muss, können die Hörsäle an der Uni Graz nach Vorlage eines 3G-Nachweises voll belegt werden. In Klagenfurt können Seminarräume und Hörsäle hingegen nur zur Hälfte belegt werden, große Vorlesungen finden online statt. Auch die Maskenpflicht wird von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich geregelt. Im Forum erzählen STANDARD-Userinnen und -User von ihren Erfahrungen mit dem noch jungen Wintersemester:

Wie werden die Corona-Sicherheitsmaßnahmen an Ihrer Hochschule gehandhabt?

Welche Regeln gelten für den Präsenzbetrieb Ihrer Studienrichtung? Nehmen Sie hauptsächlich online an Lehrveranstaltungen teil, oder sind Sie auch viel im Hörsaal? Wie genau sind die Kontrollen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 13.10.2021)