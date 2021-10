In Zukunft gilt es laut der Studie, die Vorteile der Online-Lehre mit jenen der Präsenzlehre zu verbinden. Foto: imago/Westend61

Etwa ein Viertel der Studierenden wünscht sich weiterhin Online-Lehre an den Hochschulen, fast ebenso viele möchten jedoch kein Distance-Learning mehr. Knapp die Hälfte der Befragten bevorzugt eine Mischung aus Online und Präsenz. Das zeigt die vierte Erhebung des Projekts "Lernen unter Covid-19 Bedingungen" unter der Leitung der Bildungspsychologinnen Elisabeth Pelikan und Christiane Spiel. Im Sommer 2021 wurden für die Studie mehr als 1.700 Studierende befragt.

Ein Großteil der Teilnehmenden (88 Prozent) gab an, beim Studium mit den verwendeten digitalen Lehr- und Lernformen insgesamt gut zurechtzukommen. Studierende der ersten beiden Semester scheinen jedoch besser mit der Online-Lehre umgehen zu können als Befragte höherer Semester.



Psychologische Grundbedürfnisse

Die Studierenden schätzen ihre eigene Lernorganisation mit durchschnittlich 2,97 von 5 als mittelmäßig gut ein. Mehr als die Hälfte gab an, sich fixe Lernzeiten im Tagesablauf zu reservieren und verschiedene Lern- und Arbeitsstrategien einzusetzen. Je besser die Studierenden ihr Lernen (nach eigenen Angaben) selbst organisieren konnten, desto höher war auch ihre intrinsische Lernmotivation, desto besser kamen sie mit dem digitalen Lernen zurecht und desto weniger Aufschiebeverhalten zeigten sie.

Knapp zwei Drittel gaben außerdem an, sich zum Befragungszeitpunkt gut zu fühlen. Das Wohlbefinden der Teilnehmenden hängt damit zusammen, wie gut sie mit dem digitalen Lernen umgehen konnten, aber auch damit, wie gut sie sich von der Hochschule über die Entwicklungen bezüglich Corona informiert und wie geschützt sie sich durch die Maßnahmen gefühlt hatten.



Wie auch in den ersten drei Erhebungen zeigt die Umfrage, dass die psychologischen Grundbedürfnisse nach Kompetenzerleben, Autonomie und sozialer Eingebundenheit ebenfalls in Zusammenhang mit dem Wohlbefinden stehen. Studierende, die sich kompetent in der Bewältigung der Aufgaben fühlten, ihre Autonomie als befriedigt wahrnahmen und die sozial eingebunden waren, berichteten auch von einem höheren Wohlbefinden. Dabei unterschieden sich Befragte, die bereits länger an der Hochschule studierten, nicht von jenen, die im ersten oder zweiten Semester waren und bisher nur Online-Lehre erlebt hatten.



Hybride Lehre



Danach gefragt, ob sie sich weiterhin Online-Lehrveranstaltungen wünschten, gaben 28 Prozent der Studierenden an, dies zu tun; 26 Prozent möchten hingegen keinen Online-Unterricht mehr. 45 Prozent bevorzugen zumindest teilweise die Online-Lehre. Die Umfrage zeigt: Befragte, die nach ihren Angaben gut mit den digitalen Lehr- und Lernformen zurechtkamen und von einem höheren Wohlbefinden berichteten, gaben auch eher an, künftig Online-Unterricht zu wollen.



Künftig wünschen sich viele Studierende genauere Informationen über den Ablauf (Präsenz- vs. Online-Lehrveranstaltungen) und die Sicherheitsmaßnahmen an den Hochschulen. Einige äußerten Sorgen bezüglich des Studienfortschritts: einerseits, ob es möglich sei, alle Prüfungen abzulegen, andererseits, weil sie Schwierigkeiten hatten, sich im Home-Learning zu organisieren. Auch die Sorge hinsichtlich einer neuen Infektionswelle und des damit verbundenen Gesundheitsrisikos wurde häufig geäußert. Mit Blick auf die weitere Zukunft wurde auch die Arbeitsmarktsituation als Grund zur Sorge mehrfach genannt.

Obwohl ein großer Anteil der Studierenden gut mit der Online-Lehre umgehen kann und sich weiterhin zumindest teilweise Online-Lehrveranstaltungen wünscht, sollte die Gruppe jener, denen es schlecht ging, laut den Studienautorinnen keinesfalls vergessen werden. In Zukunft gilt es demnach, die Vorteile der Online-Lehre, wie größere Flexibilität und Vereinbarkeit mit Beruf und Betreuungsverpflichtungen, mit jenen der Präsenzlehre, wie persönlicher Kontakt, Strukturierung des Lernalltags, zu verbinden. Außerdem sollte laut den Studienautorinnen künftig in Fortbildungsangeboten für Lehrende verstärkt auf die psychologischen und die didaktischen Besonderheiten der Online-Lehre eingegangen werden. (dang, 19.10.2021)