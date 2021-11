Foto: Tesla

Teslas Solarschindeln, die neben der Stromerzeugung auch eine ansprechende Optik versprechen, erhalten ein Update. Wie ein Datenblatt zu den Modulen verrät, das dem US-Blog Electrek zugespielt wurde, sollen diese künftig statt einer maximalen Leistung von 58,5 Watt nun 71,67 Watt erreichen.

Der zukünftige Bürgermeister der US-Metropole New York, Eric Adams, kündigte zudem an, seine ersten drei Gehälter in Form von Bitcoin erhalten wolle. Damit will er signalisieren, dass die Stadt zum Zentrum für Krypto-Innovation werden soll. Und: Die US-Regierung bietet bis zu zehn Millionen Dollar für Hinweise auf die Gruppe hinter dem Hackerangriff auf Colonial Pipeline.





Teslas neues Solardach erzeugt mehr Strom

New Yorks neuer Bürgermeister will in Bitcoin bezahlt werden

USA bieten bis zu zehn Millionen Dollar für Hinweise auf Hackergruppe

Hacker sollen Twitch für Geldwäsche in Millionenhöhe genutzt haben

Impfportal: Großer Ärger über technische Probleme

Deutsche Telekom gründet Joint Venture für Glasfaser-Ausbau