Am 3. Dezember fiel das mündliche Urteil, auf das schriftliche muss er noch warten: Karl-Heinz Grasser mit seinen Anwälten Norbert Wess (links) und Manfred Ainedter. Foto: APA/Fohringer

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser muss weiter auf die schriftliche Ausfertigung des Urteils in der Causa Buwog und Linzer Terminal Tower warten. Sein Anwalt (und der eines weiteren Angeklagten) hatte einen sogenannten Firstsetzungsantrag gestellt, mit dem man erwirken wollte, dass Buwog-Richterin Marion Hohenecker die schriftliche Ausfertigung des Urteils beschleunigt. Das Urteil im größten Korruptionsprozess der Zweiten Republik war ja am 4. Dezember 2020 verkündet worden – seither schreibt die Strafrichterin an der schriftlichen Ausfertigung.

Sie selbst hatte das mit dem enormen Umfang der Akten argumentiert, auf deren Basis sie die Urteilsbegründung aufbauen muss. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien sieht es auch so und hat nun entschieden, "dass trotz der verhältnismäßig langen Zeit, die seither verstrichen ist, keine Säumnis vorliegt". Das hat das OLG am Montagmittag bekanntgegeben.

Riesenakt

Man müsse berücksichtigen, dass der gesamte Akt aus 241 Bänden bestehe und 5.000 Aktenteilen und allein die Hauptverhandlung 168 Tage lang gedauert habe. Allein das Protokoll dazu umfasse 16.000 Seiten. Zu würdigen seien die Aussagen von 15 Angeklagten und rund 150 Zeugen. Schlussfolgerung des OLG: "Beim Anspruch, das Urteil sorgfältig auszufertigen, ist die bisher in Anspruch genommene Zeit im vorliegenden besonderen Einzel- und Ausnahmefall gerechtfertigt."

Karl-Heinz Grasser wird sein Urteil bekämpfen, er wurde zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, und für den Ex-Minister gilt die Unschuldsvermutung. Gegen die nunmehrige Entscheidung des OLG Wien können die Angeklagten nichts mehr tun: Rechtsmittel gibt es dagegen keines. (Renate Graber, 8.11.2021)