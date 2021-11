Coronavirus

59 Tote auf Oberösterreichs Covid-Stationen in vier Tagen, Salzburgs Landeskliniken droht völlige Überlastung

"Wir haben Platz auf Intensivstationen, weil Infizierte sterben", heißt es von Medizinern in Oberösterreich. In Salzburg wird ein Triage-Team an den Landskliniken zusammengestellt. Das muss entscheiden, welcher Patient noch ein Intensivbett erhält