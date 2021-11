Kanzler, Gesundheitsminister und Länder haben sich geeinigt. Der Lockdown soll noch am Vormittag verkündet werden. Auch eine Impfpflicht dürfte kommen

Ganz Österreich dürfte ab Montag in den vierten Lockdown gehen. Foto: APA/Pfarrhofer

Seit Donnerstagabend beraten Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und die Landeshauptleute am Tiroler Achensee über österreichweite Maßnahmen gegen das explodierende Infektionsgeschehen. Mittlerweile ist laut STANDARD-Informationen sicher, dass es ab Montag zu einem bundesweiten generellen Lockdown für alle kommen wird. Auch andere Medien berichten einhellig davon. Einen offiziellen Beschluss gibt es noch nicht, um 10.15 Uhr sollen die Maßnahmen bei einer Pressekonferenz verkündet werden.



Innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung gab es bis vor kurzem noch keine gemeinsame Linie, in der Nacht kam aber offenbar Bewegung in die Verhandlungen. Im Kanzleramt von Alexander Schallenberg beharrte man lange darauf, es werde keinen bundesweiten Lockdown geben. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hatte hingegen bereits vergangenes Wochenende auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen gedrängt. Beim Treffen mit den Ländern pochte er auf die Notwendigkeit einer drastischen allgemeinen Kontaktreduktion. Die Corona-Ampelkommission seines Ministeriums empfahl am Donnerstagabend effektive Maßnahmen zur "Kontaktbeschränkungen im gesamten Bundesgebiet", um einer akut drohenden Überlastung der medizinischen Versorgung entgegenzuwirken.

Umgang mit Schulen fraglich

Der nun paktierte generelle Lockdown soll ab Montag greifen. Eine entsprechende Verordnung kann laut Gesetz nur zehn Tage lang gelten, danach muss sie verlängert werden. Derzeit heißt es laut "Kronen Zeitung", dass der Lockdown einmal verlängert werden und damit insgesamt 20 Tage gelten soll. Er könnte aber auch länger dauern. Der Lockdown dürfte wieder so gestaltet sein wie die bisher aus der Pandemie bekannten, inklusive geschlossener Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. Wie es mit den Schulen weitergeht, ist noch nicht klar, die Präsenzpflicht dürfte aber ausgesetzt werden.

Nach dem generellen Lockdown solle es jedenfalls wieder nur den Lockdown für Ungeimpfte geben.

Außerdem berichten mehrere Medien, dass sich die Regierung mit den Ländern auf eine generelle Impfpflicht verständigt hat die mit Verwaltungsstrafen sanktioniert werden soll. Dem STANDARD wurde das bisher nicht bestätigt. Näheres, etwa zum Datum dieser Maßnahme, wird wohl bei der Pressekonferenz um 10.15 Uhr zu erfahren sein. Der STANDARD berichtet mit einem Liveticker. (ta, 19.11.2021)