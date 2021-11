Liebe Leserin, lieber Leser,

Erfolgsgeschichten aus Österreich gibt es ausreichend – die von Austrian Audio, ehemals AKG, gehört dazu. Der Hersteller von hochwertigen Kopfhörern und Mikrofonen erklärt im Interview mit dem STANDARD, warum guter Klang auch für die MP3-Generation wichtig ist.

Die Datenschutz-NGO Noyb rund um den Juristen Maximilian Schrems kündigt an, in den kommenden Wochen verschiedene Dokumente zum laufenden Facebook-Streit vor der irischen Datenschutzbehörde (DPC) in sogenannten "Adventslesungen" vorzutragen. Außerdem klären wir über aktuelle Black-Friday-Angebote auf, analysieren die neue Netflix-Serie "Arcane" und widmen uns einmal mehr dem Sexismusskandal beim größten Spielepublisher der Welt: Activision Blizzard.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

"Gut, dass Apple die verschandelten Ohren der MP3-Generation trainiert"

Noyb kündigt "Adventslesungen" von Akten aus dem Facebook-Prozess an

Windows auf ARM: Neue Hoffnung auf Unterstützung für M1-Macs und Co

Sexismusskandal bei Activision: CEO Kotick schließt Rücktritt nicht mehr aus

"Arcane" auf Netflix: Magie, Intrigen, Klassenkampf und zwei ungleiche Schwestern

England: Neubauten müssen künftig Ladestationen für Elektrofahrzeuge installieren