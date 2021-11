"Der Kunde wünschte sich eine bestimmte Baumart, die wir einfach nirgendwo finden konnten. Wir fuhren an die Küste, um Porträts bei Sonnenuntergang am Strand zu machen. Als wir durch die Outeniqua-Berge fuhren, sahen wir Wolken und Nebel und wussten, dass die Chance auf eine goldene Stunde am Strand sehr gering war. Wir änderten den Kurs und hielten zwischen dem Nebel auf dem Bergpass an, und wie es der Zufall wollte, fanden wir einen Baum! Der Kunde kletterte mutig auf den ersten Ast des Baumes, und wir konnten ein magisches Bild machen" berichtet Ruan Redelinghuys (Südafrika).