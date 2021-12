Inszenierung von Peter Konwitschny hätte am 15. Jänner 2022 Premiere feiern sollen

Die Wiener Volksoper findet Wege, um mit Corona umzugehen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Eigentlich hätte die Premiere von Modest Mussorgskis Monumentaloper "Boris Godunow" ein Höhepunkte der aktuellen Saison in der Wiener Volksoper sein sollen. Die Premiere hierfür ist mit 15. Jänner 2022 angesetzt, wird nun aber nur in konzertanter Fassung über die Bühne gehen, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Angesichts der Coronalage würde ein nun anstehender szenischer Probenbeginn die große Zahl der Beteiligten einem unverantwortbaren Infektionsrisiko aussetzen.

Eigentlich hätte Opernexperte Peter Konwitschny die Inszenierung gestalten sollen, während es nun eine konzertante Fassung ohne Kinder- und Zusatzchor geben soll. "Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiter*innen und können das Risiko einer szenischen Opernproduktion dieser Dimension mit zahlreichen Massenszenen nicht eingehen", betonte Volksopern-Direktor Robert Meyer in einer Aussendung. (APA, 2.12.2021)