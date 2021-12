Das fragt Manfred Rebhandl wöchentlich Menschen in seiner Umgebung. Diese Woche: Claudia, 45

Claudia ist 45, sie ist gestresst. Ihr Glasgeschäft in Rattenberg am Inn, der kleinsten Stadt Österreichs mit 448 Einwohnern, ist noch voll mit Kunden. Sie ist "labortechnische Glasbläserin an der Glaslampe", das meiste im Geschäft hat sie selbst produziert.

In der Schnapssäule lassen sich in getrennte Kammern drei verschiedene Schnäpse einfüllen, erklärt Claudia. Foto: Manfred Rebhandl

"Handwerklich tolle Sachen wie die Schnapssäule, wo man in getrennte Kammern drei verschiedene Schnäpse einfüllen kann." Im Zuge des Tourismus, der sich in den 1960er-Jahren entwickelte, wurden aus den Stallungen im Parterre der Häuser Geschäfte, eine Zeit lang hatte hier jeder eines.

In vierter Generation

Claudia führt ihr Geschäft in vierter Generation, aber heute wird nicht mehr alles selbst produziert, und es ist nicht mehr alles Reinglas. Alte Geschäfte schließen, gute Glasmacher ziehen weg, aus der Schule kommt nicht mehr viel nach. Auch die Glashütte gibt es längst nicht mehr, die war früher dort, wo jetzt der Friedhof ist. "Es wird ein Riesenproblem, wenn alle studieren", sagt sie. Freilich hatte auch sie als Kind die Idee wegzugehen. Heute ist sie glücklich, hiergeblieben zu sein, und je älter sie wird, desto glücklicher ist sie. "Es ist ein schöner Beruf."

Und trotzdem: Nach ihr wird es vorbei sein. "Manche denken, es wäre das große Geld zu holen. Aber Kosten für Personal 14 Monate, Miete zwölf Monate, und tatsächlich was los ist nur in fünf Monaten des Jahres, wenn die Touristen kommen. Von Jänner bis April, in den dunklen Tagen, kommt gar niemand, das ist auch psychisch herausfordernd. Man weiß irgendwann, dass niemand kommt, und trotzdem trifft es einen immer wieder wie unvorbereitet." (Manfred Rebhandl, 4.12.2021)