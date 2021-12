Zu Weihnachten wird gerne groß aufgekocht. Wer Hilfe bei der Nachspeise braucht, kann zu fertigen Desserts greifen. Was Schokomousses und -cremes versprechen und was sie halten

Fluffig

Foto: Heidi Seywald

Diese Schokomousse ist sehr fluffig und zerläuft dennoch nicht im Becher – optisch also ansprechend. Die Mousse "knistert" beim Auflöffeln und zergeht auf der Zunge. Im Nachklang gibt es eine dezente Bitternote, die Lust auf mehr macht. Die Mousse kann ob seiner Konsistenz auf dem Teller hübsch angerichtet werden. Mit Obst oder Deko ein schnelles Dessert, das überzeugt.

Mousse au Chocolat, 4 x 60 Gramm, Spar, 1,29 Euro

5 von 6 Punkten

Pampig

Foto: Heidi Seywald

Diese Mousse hat beim Heimtransport ihre schöne Form behalten, das überzeugt schon einmal optisch. Der Schokoladenduft ist auch hier top. Die Konsistenz dieses Produktes ist superfluffig. Beim Geschmack gibt es aber noch viel Potenzial. Der Schokogaumen lässt schnell nach, die Mousse wirkt recht pampig im Mund. Zurück bleibt ein klebriges Gefühl.

Dany Mousse, 4 x 60 Gramm, Interspar, 1,79 Euro

2 von 6 Punkten





Schwer

Foto: Heidi Seywald

Diese Mousse hat eine sehr feste Konsistenz und riecht stark schokoladig – aber auch leicht bitter. Das setzt sich im Geschmack fort: Die Bitternote kommt rasch durch. In Summe mutet diese Mousse schwer an. Viel vernaschen wird man davon wohl nicht. Der Geschmack hält lange an, ein Film klebt am Gaumen – in Summe kein Dessert, das nachhaltig glücklich macht.

Wonnemeyer Dessert Zauber, Mousse au Chocolat, Hofer, 350 Gramm, 2,99 Euro

1 von 6 Punkten





Sahnig

Foto: Heidi Seywald

Diese Creme ist sehr sahnig und riecht angenehm nach Schokolade. Geschmacklich verschafft das Produkt Wohlfühlmomente. Schon beim ersten Löffel werden Erinnerungen an den Schokopudding aus der Kindheit geweckt. Wer damit ein selbstgemachtes Dessert vorgaukeln will, hat es ob der Konsistenz schwer. Dass der Becher nur halbvoll ist, führt zu Punkteabzug.

Milfina Grand Passion Double Choc, 175 Gramm, Hofer, 0,49 Euro

4 von 6 Punkten

(Bettina Pfluger, Iris Misera, RONDO, 15.12.2021)

Wer doch lieber selbst ein Schokodessert macht, hier zwei Rezepte:

Rezept für Schokokuchen mit flüssigem Kern

Süchtigmachendes Schokoladendessert: Fondente al Cioccolato Amaro