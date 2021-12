Was gefällt Ihnen, was vermissen Sie? Teilen Sie Ihre bisher größten Herausforderungen im Forum!

Wie finden Sie sich mittlerweile zurecht? Foto: www.corn.at Heribert CORN

Das erste Semester des Unilebens ist ohne Frage unglaublich aufregend. Auf die behüteten und sauber durchstrukturierten Schuljahre, das Leben im Elternhaus, das Aufwachsen umgeben von langjährigen Freundinnen und Freunden aus frühen Kindertagen folgt für viele ein radikaler Wechsel. Eine neue Stadt, die ersten eigenen vier Wände, ein völlig neues Umfeld – dazu das Zurechtfinden im Unisystem, Vorlesungskalender, jonglieren von Übungen, Gruppenarbeiten und Prüfungsstoff. Das gewohnte Umfeld wird durch Studienkolleginnen und -kollegen oder Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ersetzt, die man erst besser kennenlernen muss.

Dazu kommt, dass auch das laufende Wintersemester alles andere als ein "normales" Unileben bietet. Corona-Richtlinien, Distance-Learning, dann wieder Lehrveranstaltungen vor Ort – all das macht die Eingewöhnung nicht unbedingt einfacher.

Wie geht es Ihnen im ersten Semester?

Was sind für Sie die größten Herausforderungen? Wie haben Sie sich in Ihrem neuen Umfeld eingelebt? Was vermissen Sie von daheim, und was schätzen Sie an Ihrem neuen Leben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 9.12.2021)