Ernsthaft? Bei einem Date nebenbei tindern?

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/SolStock

Nach einem Jahr der Spaziergang-Dates konnte man heuer Verabredungen zum großen Teil ins Innere verlagern. Sich in einem Lokal oder in einem Restaurant bei einem Wein oder Cocktail kennenlernen ist für einige dann doch angenehmer als im Gehen Smalltalk auszutauschen.

Ob nun sitzend oder spazierend, nicht jedes Date war von Erfolg gekrönt. Da gab es den Typen, der einen nach einem netten Abend geghostet hat, oder die eine Frau, die sich dann als vehemente Impfgegnerin herausstellte.



Das alles sind typische Erfahrungen eines nicht wirklich gelungenen Dates. Man ist sich vielleicht nicht ganz so sympathisch wie beim Schreiben auf Tinder, die Weltanschauungen gehen weiter auseinander als gedacht, und der Aufriss vom Club ist dann doch nicht der Partner oder die Partnerin fürs Leben. Doch dann gibt es die ganz schlimmen Dates, jene, von denen man danach jedem im Whatsapp-Gruppenchat erzählt.

Wahrlich schreckliche Dates



Zum Beispiel kommt das Date bereits angetrunken und lallt die nächsten zwei Drinks durch und ist viel zu offenherzig für das erste Treffen. Apropos: Von der eigenen Leidenschaft, jedes Wochenende Drogen zu nehmen, sollte man vielleicht am Anfang nicht unbedingt erzählen. Manche haben sich in diesem Jahr womöglich zu einem Blind Date hinreißen lassen. Voller Vorfreude, dass es vielleicht der oder die Richtige sein könnte, macht man sich zum Rendezvous auf, nur um festzustellen, dass das Gegenüber sich eine Partnerin wünscht, die Kinder bekommt, kocht und ihm gehört. Dabei sind Dates nicht nur etwas für Singles, sondern auch Paare in langjährigen Beziehungen, wie Reddit-User rmorlock erzählt: Er feierte mit seiner Frau den 13. Hochzeitstag, und als Überraschung hat er von seiner Frau erfahren, dass sie eine Affäre hat und sich scheiden lassen will. Schlechte Dates kann also jeder und jede haben.

Erzählen Sie von Ihrem schlimmsten Date des Jahres!

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was war besonders schrecklich daran? (rec, 17.12.2021)