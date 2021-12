Am Montag rückte die WKStA erneut zu Hausdurchsuchungen aus, zudem holte sie sich in einer Dienststelle des Finanzamts Österreich Unterlagen

Laut einem Sprecher von Siegfried Wolf wird die Steuerangelegenheit "falsch dargestellt". Foto: APA / Fotokerschi

Die Welle an Hausdurchsuchungen reißt nicht ab. Am Montagvormittag hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an mehreren Standorten, in sogenannten Privaträumlichkeiten, Razzien durchgeführt. Zudem sind die Ermittler im Finanzamt Österreich, in einer Dienststelle in Wien, vorstellig geworden und haben dort im Wege der Amtshilfe eine Sicherstellung durchgeführt.



Gemäß Angaben der WKStA gibt es in dem Verfahren, dem das zugrunde liegt, drei Beschuldigte. Gegen sie werde wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung ermittelt.



Wie die WKStA etwas sperrig formuliert, geht es dabei um den "Verdacht der parteilichen Behandlung eines Antrages eines beschuldigten Unternehmers auf Steuernachsicht durch die damalige Leiterin des zuständigen Finanzamtes im Gegenzug für die Unterstützung bzw. Intervention im Bundesministerium für Finanzen im Zuge einer Bewerbung um die Leitung eines anderen Finanzamts". Soll heißen: Da wird jemandem vorgeworfen, die Leiterin eines Finanzamts bestochen zu haben, auf dass er weniger Steuern (nach)zahle. Im Gegenzug soll die Finanzbeamtin durch Intervention im Finanzministerium bei einem Karrieresprung unterstützt worden sein.



Vorwurf gegen Schmid



Details zu dieser neuen Causa gibt es weder von der WKStA noch vom Finanzministerium, das diese Ermittlungsschritte nur bestätigt und seine Kooperation mit den Ermittlungsbehörden betont hat. Laut der Wiener Stadtzeitung Falter soll die Sache mit dem Unternehmer Siegfried "Sigi" Wolf zu tun haben. Bei einer Amtsrevision hätten Prüfer einen Bescheid aufgehoben und nachgefragt, wie es dazu gekommen war. Daraufhin hätten Mitarbeiter des betroffenen Finanzamts ausgesagt, der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, habe die Entscheidung "mitgetragen", mit diesem sei "Einvernehmen hergestellt" worden. Es sei darum gegangen, wie in der Schweiz erhaltene Einkünfte versteuert werden müssen, dazu gab es innerhalb der Finanz offenbar unterschiedliche Ansichten.



Bei der Lösung des Problems soll Schmid in Wolfs Sinn geholfen haben, für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Im Falter meinte Wolfs Sprecher, der Sachverhalt sei falsch dargestellt.



Wolf war in den vergangenen Monaten immer wieder am Rande der Ermittlungen gegen den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aufgetaucht. Dieser hatte Wolf ursprünglich zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Staatsholding Öbag machen wollen, was dem Vernehmen nach aber an Wolfs Arbeitgeber, dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska, gescheitert war.



Auch in seiner Einvernahme rund um den Verdacht auf Falschaussage wurde Kurz nach Wolf gefragt. Der fallführende Staatsanwalt der WKStA wollte wissen, ob Wolf je einen Gefallen von Kurz erbeten habe. Wenig später brach Kurz die Einvernahme ab. (Renate Graber, Fabian Schmid, 20.12.2021)