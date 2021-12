Wechsel auch in Oberösterreich: Nach 18 Jahren an der Spitze übergab Frank Schneider an Robert Oberleitner

In dieser Galerie: 2 Bilder Ab 1. Janner neuer Wiener Landesobmann: Michael Gehbauer. Foto: Newald Robert Oberleitner, neuer Gemeinnützigen-Landeschef in Oberösterreich.

In zwei Landesgruppen der gemeinnützigen Bauträger kam es kürzlich zu personellen Wechseln an der Spitze. In Wien war er notwendig geworden, weil der seit 2017 amtierende (und 2020 bestätigte) Landesobmann Josef Ostermayer per Jahresende von der Sozialbau AG in die gewerbliche Immo-Wirtschaft wechselt.

WBV-GPA-Chef Gehbauer übernimmt

Aus den Reihen des Landesvorstands wurde nun vor wenigen Tagen Michael Gehbauer (59) einstimmig zu seinem Nachfolger per 1. Jänner gekürt. Gehbauer, seit 2004 Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA), ist vorerst bis Ende 2023 berufen.

Eines seiner Ziele wird sein, "dass sich der Anteil des gemeinnützigen Wohnbaus in Wien wieder erhöht", sagt er dem STANDARD. Auch die Widmungskategorie Geförderter Wohnbau, für deren Schaffung sich sein Vorgänger Ostermayer stark einsetzte, will er "gestärkt und forciert" wissen.

OÖ: Oberleitner folgt auf Schneider

Gehbauer ist seit 2019 auch Obmann des Vereins für Wohnbauförderung, in dem SPÖ-nahe Gemeinnützigen-Vertreter organisiert sind. Dort ist Robert Oberleitner (50), seit elf Jahren Geschäftsführer der Neuen Heimat Oberösterreich, sein Stellvertreter – und dieser ist nun ebenfalls Landesgruppen-Obmann der Gemeinnützigen: Er wurde in der Vollversammlung Ende November zum Nachfolger von Frank Schneider gewählt, der 18 Jahre lang oberösterreichischer Landesobmann war. (Martin Putschögl, 21.12.2012)