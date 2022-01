Liebe Leserin, lieber Leser,

Am Rande der CES 2022 hat Intel die ersten mobilen Chips aus der 12. Core-Generation namens Alder Lake vorgestellt. Und die damit einhergehenden Versprechen fallen schon einmal großspurig aus: Als den "schnellsten mobilen Chip aller Zeiten" bezeichnet Intel den leistungsstärksten der neu präsentierten Prozessoren, den Core i9-12900HK.

Mozilla-Mitbegründer Jamie Zawinski übt außerdem scharfe Kritik an einem Spendenaufruf des Firefox-Herstellers. Grund für den Ärger: Mozilla richtet sich damit explizit an die Besitzer von Bitcoin oder Ethereum und arbeitet dafür auch mit der Firma Bitpay zusammen. Und: Der weltgrößte Landtechnikhersteller Deere & Company bringt noch in diesem Jahr einen vollautonomen Traktor auf den Markt.

