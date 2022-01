In Adeles Musikvideo zu "Easy On Me" sieht es hier noch etwas anders aus: Die Türen sind aufgerissen, die Vorhänge flattern durch die Gegend, und die Möbel sind wahllos in einer Ecke übereinandergestapelt. Zum Glück haben die Produzenten den ganzen Schlamassel danach wieder aufgeräumt, jetzt wird der Saal – und, sogar noch besser – samt Anwesen verkauft. Die Frage ist nur: Can I get it?