Ob Djokovic bei den Australian Open antreten kann, ist weiterhin offen. Foto: AAP Image/Diego Fedele via REUTERS

Im Impfstreit um den Tennisstar Novak Djokovic hat die australische Regierung das Einreisevisum des Serben erneut annulliert. Das erklärte das australische Einwanderungsministerium am Freitag. Djokovic kann die Entscheidung vor Gericht anfechten.

Der ungeimpfte Tennisstar war mit einer umstrittenen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist. Bei der Einreise wurde ihm aber zunächst das Visum aberkannt. Dagegen legten die Anwälte des Weltranglistenersten Einspruch ein – und bekamen recht. Ein Richter sah einen Formalfehler darin, dass die Grenzbeamten dem Tennisspieler zu wenig Zeit eingeräumt hatten, sich mit seinen Anwälten zu beraten. Djokovic konnte sich seither auf die Australian Open vorbereiten.

Allerdings hatte Einwanderungsminister Alex Hawke das persönliche Recht, das Visum neuerlich abzuerkennen. "Heute habe ich von meinem Recht, das Visum von Herr Novak Djokovic für ungültig zu erklären, Gebrauch gemacht", so Hawke in einer Erklärung, "und zwar auf der Basis, dass es im öffentlichen Interesse ist, so zu handeln." Er habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht und sorgfältig alle Unterlagen geprüft, die ihm die Immigrationsbehörden, der australische Grenzschutz und Herr Djokovic vorlegten. Die Entscheidung hatte sich über mehrere Tage gezogen. (Reuters, red, 14.1.2022)