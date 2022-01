Das Glück war nicht von Dauer: Floria Tosca (Kristine Opolais) und Mario Cavaradossi (Jonathan Tetelman). Monika Rittershaus

Wer die gute alte Inszenierung an der Wiener Staatsoper schon gefühlt tausendmal gesehen hat und nicht missen will, freut sich grundsätzlich bei "Tosca" natürlich über etwas Abwechslung. Ein paar Schritte vom Haus am Ring entfernt bietet Burgtheaterchef Martin Kušej, seit Jahren auch ein versierter Opernregisseur, nun im Theater an der Wien Puccinis Drama als zivilisatorische und psychische Katastrophe: weit und breit kein Rom, keine Kirche Sant'Andrea della Valle, kein Palazzo Farnese und auch keine Engelsburg. All das ist in dieser Welt längst zugrunde gegangen.

Die "Dreiecksbeziehung" spielt auf einer hügeligen Schneelandschaft eines zukünftigen Irgendwo. Zentral ist ein kahler Baum, auf dessen Ästen blutende Gliedmaßen baumeln und an den ein Torso angebunden ist, neben dem jenes Marienbild lehnt, das Tosca kniend anbeten wird. Zusammen mit einem Wohnwagen, in dem Bösewicht Scarpia von Tosca ermordet werden wird, insinuiert das Ambiente eine dystopische Gesellschaft, in der sich eine Diktatur mit religiöser Weltanschauung an der Macht hält (Bühne: Annette Murschetz).

Die Oper hat Energien

Folter und Misshandlung sind ihre Argumente. Kušejs konzeptueller Verdichtung des brutalen und diktatorischen Kerns, den die Oper in sich trägt, steht allerdings seine etwas beiläufige Umsetzung im Wege. Oft umrahmt von vermummter, bewaffneter Exekutive wird Opernkonvention zelebriert.

Klar: Es treibt die Oper selbst, quasi durch die Intensität ihrer Geschichte und ihrer Musik, gewisse Momente zwar ins szenische Leben zurück ... Im Grunde bleiben die Figuren jedoch farblos und oberflächlich. Kušej stößt quasi eine Tür auf, durch die er nicht wirklich konsequent geht. Die geheimen, aufzudeckenden tieferen Beziehungen zwischen den Figuren bleiben insofern nur konzeptuelle Behauptung. Szenisch werden sie nicht wirklich erhellt.

Eine Art Striptease

Selbst die Auseinandersetzungen zwischen dem im Pelzmantel sich kühl gebenden Scarpia und Tosca bleiben reichlich aufgesetzt. In einer Art Striptease umgarnt sie den machtbewussten Psychopathen, um ihren gefolterten Cavaradossi zu retten. Recht trivial und symptomatisch für das Ganze ist diese Szene einer Aufgeilung und Ermordung eines Monsters: In Summe wirkt alles etwas dekorativ ins Horrormäßige gezogen, statt bis ins Detail der Charaktere durchinszeniert.

Vokal herrscht guter Durchschnitt: Kristine Opolais gibt alles und verfügt über ein etwas herbes Timbre, das zumindest den dramatischen Passagen zugutekommt. Jonathan Tetelman präsentiert sich als Cavaradossi mit passablem Klang. Von der Lautstärke und der Kernigkeit her sind seine Höhen imposant. In den tieferen Regionen wirkt er etwas unscheinbar, wie auch insgesamt Gábor Bretz als Scarpia. Vokal dann zwar durchaus solide, blieb er in der Pose des kühlen Sadisten doch eher blass, um nicht zu sagen etwas am Geschehen unbeteiligt.

Ingo Metzmacher erkrankt

Dirigent Marc Albrecht, eher kurzfristig für den erkrankten Ingo Metzmacher eingesprungen, animiert das ORF-RSO-Wien zwar energisch, aber doch eher zu einer recht kühlen Sicht der wilden Partitur. Irgendwie farblos klang das Ganze, war aber insofern passend zur Schneelandschaft, in der es natürlich in dieser Version für Tosca keine Möglichkeit gab, sich von einer Burg zu stürzen. Sie wird von der stummen Figur der Gräfin Attavanti, welche durch die Inszenierung geistert, erschossen.

Das Publikum dankte Burgtheaterdirektor Martin Kušej für diese und andere Ideen mit einem heftigen Buhorkan, den er mit lächelnder Würde entgegennahm. (Ljubiša Tošić, 19.1.2022)