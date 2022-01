Mediengruppe Österreich baut Personal ab, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein werden, sei noch nicht klar. Foto: fid

Hier kommen die Mediennews von heute:

Kostensenkung: Personalabbau bei Mediengruppe Österreich, Belegschaft lehnte Viertagewoche ab – Unklar ist noch, ob alle 43 im Dezember beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung gemeldeten Personen betroffen sein werden

Südafrika statt Australien: Im Dschungelcamp der Paviane – Zum 15. Mal bittet RTL ab Freitag ins Dschungelcamp – Es warten Neuerungen. Das TV-Volk muss etwa zwischen den Spielen erstmals Nachrichten ertragen – Lucas Cordalis ist doch nicht dabei, Musiker wurde positiv auf das Coronavirus getestet

TV-Tagebuch: Doku "Die drei Gerechten" in ORF 2: Im Schatten von Oskar Schindler – Georg Ransmayr erzählt in seiner Doku, wie Julius Madritsch, Raimund Titsch und Oswald Bousko Jüdinnen und Juden vor Deportation und Ermordung retteten – Heute, 21.30 Uhr, ORF 2

Mittelerde: Amazon gab vollen Titel der "Herr der Ringe"-Serie bekannt – "The Lord of the Rings: The Rings of Power" behandelt Ereignisse des Zweiten Zeitalters in Mittelerde

Eine Stunde live: "Österreich fragt den Kanzler" am Donnerstag auf Puls 4: Karl Nehammer beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher – Infochefin Corinna Milborn und Michael Jungwirth von der "Kleinen Zeitung" führen durch den Abend

10.000 STANDARD-Ausgaben: Welche STANDARD-Ausgabe haben Sie sich aufgehoben? Was macht genau diese Zeitungen für Sie so wichtig? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum!

Initiative: "Du + Ich = Österreich": Neue Kampagne soll Corona-Gräben zuschütten – ORF, Ärztekammer, Rotes Kreuz und Gesundheitskasse starten eine Initiative für Dialog und Zusammenhalt

Wechsel: Julia Schilly leitet Innenpolitik und Wiener Redaktion der "Vorarlberger Nachrichten" – Sie wird auch die Klima- und Umweltberichterstattung ausbauen und weiterentwickeln. Birgit Entner-Gerhold wechselt von der Wiener Redaktion nach Vorarlberg

Ab April: Deutsche Presse-Agentur übernimmt Kuratierung für Facebook News in Deutschland – Bisher arbeitete der Meta-Konzern hier mit Upday zusammen

Switchlist: Das Geheimnis des gelben Zimmers, Under The Tree, The Great Reset, Siziliens Frauen begehren auf, Achtung Mikroplastik – TV-Tipps für heute Abend

