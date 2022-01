Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

STANDARD 10.000 beste Serienminuten – Bingewatching für Fortgeschrittene Serien gibt's wie Sand am Meer – die meisten enden nach wenigen Jahren. Und doch gibt es die Dinos der Serienwelt, die seit 10.000 und mehr Minuten ihr Publikum finden

Blattsalat Generisch kastriert: Muss man sich Sorgen um die Kollegen im "Kurier" machen?So leicht lässt sich der alte, weiße Mann dort nicht kastrieren: Günter Traxler über einen Leitartikel, der sein eigenes Erscheinen hinterfragt

Sonntagabend in ORF2 Doku "Das Schweigen der Alten" über den Mord an 228 Juden im niederösterreichischen Ort Hofamt Priel Für dieses Verbrechen in den letzten Kriegstagen wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen: Doku über ein Massaker, über das lange geschwiegen wurde – Sonntag, 23.05 Uhr, ORF 2

Forum zum Sonntagskrimi Mord in der Nobelvilla: "Tatort" aus Saarbrücken – Top oder Flop?In der Folge "Das Herz der Schlange" sind die Ermittler*innen Leo Hölzer, Adam Schürk und Esther Baumann gleich mit zwei Fällen konfrontiert

TV-Tagebuch Familiendrama am "Tatort" aus Saarbrücken: Der mörderische Hass des Vaters Während sich Kommissar Leo Hölzer einen offensichtlich faden Fall aufnimmt, geht es bei Kollegen Schürk deutlich härter zur Sache

Mitdiskutieren "Im Zentrum": "Putins Spiel mit dem Feuer – Droht ein Krieg in Europa?" Das STANDARD-Forum zur Diskussion um 22.10 Uhr in ORF2

Jo mei 500 Folgen "Rosenheim-Cops" – Warum nicht einmal ganz ohne Mord? Jubiläumsfolge am Dienstag im ZDF zu sehen – Hauptdarsteller sinnieren über Ideen für weitere Fälle

DDR "Honecker und der Pastor" – TV-Film über Asyl des Ex-DDR-Staatschefs Vor 32 Jahren fanden Honecker und seine Frau Margot zehn Wochen Unterschlupf im Haus eines Geistlichen – Film von Jan Josef Liefers Ende März im ZDF zu sehen

Angekommen Tag zwei im RTL-Dschungelcamp: "Die Lunte ist gezündet" Seelenstrip, tränenreiche Enthüllungen, großes Geschrei

Castingshow Silbereisens "DSDS"-Start sahen nicht einmal drei Millionen Nach Aus von Dieter Bohlen nun drei neue Juroren

Angezeigt Nach Nötigungsvorwürfen: Französischer Moderator darf nicht auftreten Vorermittlungen wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung gegen den 72-Jährigen eingeleitet

Die Etat-Redaktion wünscht anregende Lektüre und einen angenehmen Sonntagabend!