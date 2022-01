Liebe Leserin, lieber Leser,

das sogenannte Metaverse ist Mark Zuckerbergs große Techwette, für die er sogar einen Konzern Facebook in Meta umgetauft hat. Doch wie spannend ist heute eigentlich das, was von diesem Metaverse bereits existiert? Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und 10.000 Minuten in der virtuellen Parallelwelt verbracht.

Doch auch sonst haben wir spannenden Lesestoff anzubieten. Etwa einen Test des Xiaomi Scooter 3, einen ersten Ausblick auf den nächsten WLAN-Standard 802.11be, ein schweres Leck in "Dark Souls 3" und eine fragwürdige Kampagne der britischen Regierung gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Lesen Sie doch rein – und haben Sie noch einen angenehmen Sonntagabend!

Parallelwelten: 10.000 Sekunden in Facebooks Metaverse als Selbstversuch

Xiaomi E-Scooter 3 im Test: Mehr Watt sind auch mehr Fahrspaß

802.11be: Nächster WLAN-Standard soll Alternative für Netzwerkkabel werden

Großbritannien gab 640.000 Euro für floppende Kampagne gegen Verschlüsselung aus

"Dark Souls 3": Schweres Leck ermöglicht Angreifern Übernahme des Rechners

"Roblox": 150.000 Dollar Strafe für Youtuber, der Konferenz mit Bombendrohung lahmlegte

Infineon erwartet Entspannung bei Chip-Engpass ab Sommer