Mit "Lost Ark" von Amazon bekommt "Diablo" Konkurrenz von unerwarteter Seite. Foto: Amazon

Danke, 2021 – hat wahrscheinlich noch nie jemand gesagt, außer der Februar 2022. Mit zahlreichen Blockbustern, die zum Teil mehrfach verschoben wurden, läutet er eines der vielversprechendsten Gaming-Jahre der letzten Zeit ein. Da können die Metaverse- und NFT-Wolken noch so tief hängen und die Gaming-Sonne zu verdecken versuchen – in diesem Monat wird man, egal welchen Geschmack man hat, auf seine Kosten kommen.

Gönnen wir uns den Luxus, gar nicht über die diversen Neuauflagen in diesem Monat zu sprechen, etwa die für praktisch alle Plattformen erscheinende Life is Strange Remastered-Collection oder die diversen Kingdom Hearts HD-Interpretationen für die Nintendo Switch. Nein, fokussieren wir uns auf neue Spiele, die höchstwahrscheinlich nicht noch einmal verschoben werden und deshalb in den nächsten Tagen potenziell auf unseren Festplatten landen könnten.

Eine Sache noch vorab. Kürzlich verkündete Valve via Blogeintrag, dass der mobile PC Steamdeck am 25. Februar endlich verfügbar sein soll. An diesem Tag erhalten alle Kunden, die den Gaming-Handheld rechtzeitig reserviert haben, eine E-Mail mit Details dazu, wie der Kauf abgeschlossen werden kann. Reagiert man nicht auf die E-Mail, verfällt die Bestellung. Ursprünglich hätte der Release schon im Dezember 2021 sein sollen.

Dying Light

Los geht es mit Dying Light 2 Stay Human (Win PC, Switch PS4, PS5, Xbox One, XSX), welches am 4. Februar erscheinen wird. Das Parkour-Action-Spiel mit Zombie-Hintergrund punktet mit Gruseloptik, dynamischem Gameplay und einem Koop-Modus für bis zu vier Zombie-Jäger. Eine packende Story soll rund 20 Stunden fesseln, die Open World lädt aber zu einer weit längeren Verweilzeit ein, sofern man über starke Nerven verfügt.

Rollenspieltypisch sammelt man dabei beim Spielen Fähigkeitspunkte, die auf Skills aus den Kategorien Kampf und Parkour aufgeteilt werden können. Apropos: Will man den eigenen Charakter wirklich aufleveln, kommt man im Gegensatz zum Vorgänger an dem einen oder anderen nervenaufreibenden Nachtausflug kaum vorbei – bei dem ein falscher Schritt ausreicht, um eine Zombiehorde an den Fersen kleben zu haben.

Dying Light

Sifu

Am 8. Februar erscheint das Martial-Arts-Game Sifu (Win PC, PS4, PS5). Mit rund 150 unterschiedlichen Attacken prügelt man sich mit unzähligen Gegnern auf der Suche nach den Mördern der eigenen Familie. Kassiert man selbst eine tödliche Attacke, wird man wiederbelebt, ist dann allerdings um ein paar Jahre älter. Ziel des Spiels ist es, die Mörder vor dem eigenen Tod durch Altersschwäche zu besiegen.

Entwickler Sloclap konnte mit seinem ersten Spiel Absolver bereits Erfahrungen im Genre sammeln, und so darf man sich zumindest vorsichtig auf das ambitionierte Indie-Game Sifu freuen, sofern man dem Genre etwas abgewinnen kann.

PlayStation

Lost Ark

Nach dem Online-Rollenspiel New World im Vorjahr überrascht Amazon Games bereits mit seinem nächsten ambitionierten Projekt. Lost Ark heißt das Spiel, welches in unseren Breiten am 11. Februar erscheinen soll. In Korea darf man bereits seit Dezember 2019 spielen, und der dortige Erfolg lässt Amazon jetzt offenbar hoffen, auch viele Fans im Rest der Welt zu finden. Auch Lost Ark ist ein Online-Rollenspiel, das jedoch durch seine Top-down-Perspektive und die nicht enden wollenden Wellen an unterschiedlichen Gegnern sehr an Diablo von Blizzard erinnert. Doch scheint es mit mehr Angriffsmöglichkeiten spielerisch komplexer und ist zudem mit Zusatzinhalten gespickt, etwa PvP-Arealen oder auch komplexeren Raids für mehrere Spieler.

Derzeit wird das Free-2-Play-Spiel, das leider nur für PC erscheint, in den heiligen STANDARD-Hallen bereits getestet, weshalb ein ausführlicher Eindruck zu Lost Ark passend zum Release unseren Lesern zur Verfügung gestellt werden kann.

Lost Ark

Total War: Warhammer III

Mit Warhammer III soll die Total War-Reihe rund um die Games-Workshop-Marke ein furioses Finale finden. Sowohl mit rundenbasierten Entscheidungen als auch mit Kämpfen in Echtzeit muss der Spieler im Story-Modus mit den eigenen Truppen feindliche Armeen plätten und neues Land erobern. Dazwischen darf man auch als Diplomat auftreten oder sich alternativ in Multiplayer-Schlachten mit anderen Spielern messen.

Am 17. Februar wird das Spiel für PC erhältlich sein – besitzt man den Game Pass, findet man das umfangreiche Strategie-Spiel ab Tag eins in diesem Abo-Service von Microsoft.

Total War

Horizon Forbidden West

So, jetzt wird’s langsam ernst. Nach den bisherigen Erwähnungen erwartet uns mit Horizon Forbidden West mit Sicherheit einer der größten Titel des Monats. Ab 18. Februar darf man erneut in den drahtigen Körper von Heldin Aloy schlüpfen, um in einer offenen Welt gegen aggressive Roboterwesen zu kämpfen. Nach der Geburt der Serie im Jahr 2017 wartet Forbidden West mit einigen spielerischen Neuerungen auf. Die augenscheinlichste ist wohl, dass man diesmal auch unter Wasser sowohl auf Entdeckungsreise gehen als auch Feinden auflauern kann.

Auch der schon im Vorgänger durch zahlreiche Waffen und Fallen komplexe Kampf mit diversen illustren Feinden soll um einige Aspekte erweitert werden. Die neuen Kletterpassagen erinnern ein wenig an Zelda: Breath of the Wild, aber das soll nicht als Minus vermerkt werden. Die Erwartungen sind nach den rund neun Millionen verkauften Stück des Erstlings hoch – bald weiß man als interessierter Spieler, ob diese auch erfüllt werden können.

Das Spiel erscheint exklusiv für die beiden aktuellen Playstation-Modelle – eine Umsetzung für PC wird wohl später im Jahr 2022 folgen.

PlayStation

Elden Ring

Das neue Spiel von From Software (Dark Souls, Sekiro) erfordert an dieser Stelle kaum vieler Worte. Die eingeschworene Fangemeinde feiert das Open-World-Spiel bereits jetzt als ihr Spiel des Jahres. Eine höhere Zugänglichkeit und mehr Fokus auf den kooperativen Multiplayer-Modus sollen wohl dafür sorgen, dass sich auch Menschen mit weniger starken Nerven trauen, sich dem Spiel bis auf Schwertlänge zu nähern. Mal schauen, wer in der Redaktion zu einem Test verdonnert wird, um zu prüfen, ob Elden Ring den großen Fußstapfen vor ihm gerecht wird.

Ach ja, Elden Ring erscheint am 25. Februar für Windows PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Aber das wissen die meisten Leser dieser Zeilen wohl schon.

BANDAI NAMCO Europe

Grid Legends

Auch Rennspiel-Enthusiasten freuen sich auf den 25. Februar, da erscheint nämlich Grid Legends. Die Rennserie, die schon seit vielen Jahren ganz ordentliche Rennerfahrungen erlaubt, feiert mit Legends dennoch eine Premiere. Dieser Teil ist der erste, der unter der Electronic-Arts-Flagge erscheint, nachdem der Publisher den Entwickler Codemasters im Vorjahr übernommen hat.

Spieler erwarten neben einem Story-Modus auch die Rückkehr der Drift- und Ausscheidungsrennen sowie die neuen Electric-Boost-Rennen. Rund 100 Fahrzeuge wird das Spiel bieten und auch die Möglichkeit, plattformübergreifend mit anderen Spielern die unterschiedlichen Strecken auszuprobieren. Erscheinen wird das Spiel auf Windows PC und den beiden aktuellen Playstation- und Xbox-Generationen.

GRID

Jänner-Rückblick

Der Jänner war im Games-Bereich sicher geprägt von der Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft. Auch wenn diese noch geprüft werden muss und wohl erst nächstes Jahr zu einem Abschluss kommen wird, darf man davon ausgehen, dass künftig Microsoft darüber entscheidet, auf welcher Plattform und zu welchem Zeitpunkt das neue Call of Duty oder das kommende Diablo erscheinen werden.

Ansonsten war es ein typischer Monat, um Prognosen für dieses Jahr zu wagen – und auch wenn es vielen Spielern nicht gefallen wird: NFTs und diverse Metaverse-Fantasien werden von Ubisoft, Electronic Arts und Co in diesem Jahr ausprobiert werden. Ob und was sich davon durchsetzen wird, entscheidet letztlich die Spielerschaft mit ihrem Verhalten – das heißt, wo Geld eingeworfen wird und wo nicht.

Wer noch ein paar Tests zu den Highlight-Games im Jänner nachlesen will, der kann das natürlich tun. So finden sich auf der STANDARD-Seite Spielbesprechungen zu Rainbow Six Extraction, Uncharted: Legacy of Thieves Collection und Pokémon Legends Arceus. Die ebenfalls empfehlenswerten Spiele Windjammers 2 und Nobody Saves the World konnte die Redaktion leider nicht unterbringen, weshalb sie zumindest an dieser Stelle schätzend erwähnt werden sollen. (Alexander Amon, 30.1.2022)