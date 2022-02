Wenn man die Strecke "richtig" wählt, lassen sich auch Passagen und Elemente einbauen, bei denen es tatsächlich wurscht ist, wie langsam der eine oder wie schnell die andere in der Ebene unterwegs wäre: Ich bin den "Nasenweg", also die Stiegen vom Kahlenbergerdörfl, hinauf auf den Leopoldsberg, noch nie in einem durchgelaufen. Ich kenne zwar ein paar, die das tun und können, aber in meiner Liga wird da immer sehr bald allerhöchstens zügig gegangen. Auch das ist noch anstrengend genug: Ich bin hier – vor Jahren – einmal mit Gerlinde Kaltenbrunner raufmarschiert. Österreichs erfolgreichste Extrembergsteigerin schnaufte dabei fast so wie ich und alle anderen in der Gruppe. Obwohl sie jeden von uns mit Leichtigkeit hätte abhängen können. Nur: Warum hätte sie das tun sollen? Es ging um die Strecke – und um das gemeinsame Erleben.