Ich gestehe: Ich dachte und höhnte genauso. Für diesen "Schupfer" extra nach Transdanubien reisen? Sicher nicht! Ein paar Sonntagsausflüge in Kindheitstagen, diverse Heurigenbesuche hatten daran nichts geändert – also staunte ich nicht schlecht, als ich die Bisamkuppe im Sommer irgendwann nebenbei mitnehmen wollte, weil ich den Marchfeldkanal auf dem Rad abfahren wollte: Das Bergerl kann was! Die Wege dort sind teils nicht nur steil, sondern auch verwirrend.

Richtig "lustig" wurde es, als sich meine Teamkollegen im Herbst dann bei "Wien Rundumadum" in der Nacht dort "oben" hoffnungslos verkofferten – und etliche Extrakilometer liefen: Als wir uns Sonntagvormittag dem "Mount Bahndamm" (so wird oder wurde der Hupfer angeblich in Bundesheerkreisen genannt) annäherten, tat ich das ohne Arroganz und Überheblichkeit.