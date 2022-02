Benko kaufte zuerst das Leiner-Haus in der Mariahilfer Straße, dann die gesamte Möbelkette. Foto: Imago/Nekula

Am Ende, als der Deal endlich durch war, schickte Thomas Schmid vom Berg Athos aus ein Selfie mit erhobenem Daumen an René Benko. "Coole Sache Rene!!!", schrieb der damalige Generalsekretär im Finanzministerium an den Unternehmer. Die "coole Sache" hatte in den Tagen davor nicht nur Schmid und sein Ressort, sondern auch das Kanzleramt auf Trab gehalten: Es ging um nichts weniger als die Übernahme der insolventen Möbelkette Kika/Leiner durch Benkos Signa.

Kika/Leiner-Mutter Steinhoff hatte schon länger mit heftigen finanziellen Problemen gekämpft und deshalb bereits im Dezember 2017 das Leiner-Haus auf der Wiener Mariahilfer Straße an Benko verkauft. Das Geld daraus schützte jedoch nur kurz vor dem Kollaps, der dann im Sommer 2018 bevorstand. Nun zeigte sich Benko nicht nur an den Immobilien des Konzerns interessiert, sondern an einer Gesamtübernahme der Möbelhandelskette.

"Wahnsinn!!!"

Genossen hat Benko dabei massive Unterstützung der türkisen Truppe und ihres Umfelds. Von zentraler Bedeutung: die Netzwerkerin Gabriele Spiegelfeld, die im türkisen Wahlkampf Unternehmerfrühstücke für Sebastian Kurz organisiert hat. Sie berichtete Schmid am 12. Juni erstmals von Übernahmegesprächen, am 13. Juni über den aktuellen Verhandlungsstand.

Es habe sich ein großes Problem aufgetan: Die Finanzschulden der Konzernmutter seien höher als gedacht, die hätte sich "um 60 Millionen Euro verrechnet". "Wahnsinn!!!", antwortete Schmid von seinem griechischen Urlaubsort aus. Spiegelfeld schrieb weiter: Benko sei "weg", also aus dem Rennen, weil ihm die "Restrukturierungskosten zu hoch" seien. Es gebe aber noch ein zweites Bieterkonsortium unter der Beteiligung von Frank Albert, dessen Supernova bereits Baumax übernommen und der ÖVP gespendet hatte. Das brauche laut Spiegelfeld aber eine "Stundung der Finanzschulden" des Möbelhändlers.

Dazu erkundigte sich Schmid bei seinem Kabinettsmitarbeiter Bernhard Perner, der später zum Chef der Covid-Finanzierungsagentur Cofag werden sollte. "Nur eines ist sicher: die pokern", antwortete ihm der. Jedenfalls legte Signa am nächsten Tag ein Angebot, über das Signa-Manager Christoph Stadlhuber Schmid vorab informierte: "Von uns geht in Kürze Angebot raus! Was braucht ihr denn für Garantien? (…)" Da ging es um Absicherungen für die Finanzverwaltung, dass die Schulden des Möbelhändlers wirklich bedient werden. Die konnte Signa aufstellen.

"Zu wem halten wir???"

Die Verhandlungen zogen sich jedoch weiter hin – auch weil Steinhoff im Ausland Schulden hatte und diese Gläubiger Ansprüche stellten. Die Uhr tickte immer lauter: Die Pleite von Kika/Leiner ließ sich nicht mehr viel länger hinausschieben – für Benkos Signa galt es also, schnell zu sein. Aber auch Alberts Bieterkonsortium war offenbar noch im Rennen. "Zu wem halten wir???", wollte Spiegelfeld damals von Schmid wissen. "Wir sind für Rene Benko. Denke der ist mit HBK (Herr Bundeskanzler, Anm.) abgestimmt", antwortete der. Das Bundeskanzleramt "wollte sich schon als Retter verkünden".

Bei einer Übernahme durch Albert habe die Politik einen massiven Stellenabbau befürchtet, erzählten Involvierte später dazu. Das sei politisch auch deshalb nicht opportun gewesen, weil Alberts Supernova öffentlich als Spender an die ÖVP bekannt gewesen sei. Deshalb habe auch der damalige Kanzler selbst mit Albert telefoniert. Das berichtete auch Spiegelfeld am frühen Abend des 14. Juni an Thomas Schmid. Sogar die Verleihung eines Ehrenkreuzes soll damals als Argument ins Spiel gebracht worden sein. Das erhielt Albert jedenfalls später, im Herbst 2018 "für seine unternehmerische Qualität und den sozial verträglichen Abbau der Baumax AG".

Herzschlagfinale

Für eine Einigung in der Kika/Leiner-Sache blieben nur mehr wenige Minuten: "Um 20 Uhr muss es gelöst sein, sonst Insolvenz", hieß es in einem Chat. Doch die Sache wurde noch einmal "zach" (Spiegelfeld), erst um 20.27 Uhr kam das finale Angebot der Signa. "Deal fliegt", meldete Perner um 20.24 Uhr an Schmid. Dasselbe schrieb ihm Signa-Manager Stadlhuber drei Minuten später, und: "Danke an Perner", ohne den es nicht geklappt hätte. Man habe Stadlhuber "so gut es ging zugearbeitet", versicherte Schmid Benko.

Für Schmid hatte die Sache allerdings ein Nachspiel: Mehrere Medien hatten nahezu live über die Verhandlungen berichtet, der "Trend" zudem, dass Schmid vom Kanzler gebeten worden war, Fristenläufe im Bundesrechenzentrum zu verzögern. "Ich bin tot", kommentierte Schmid, als ihn ein Mitarbeiter darauf ansprach. Teils anonyme Anzeiger sahen darin Hinweise auf Amtsmissbrauch. Die WKStA interpretiert es allerdings anders, wie nun die "Presse" berichtete: Schmids Reaktion sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass durch diesen Artikel eine direkte Intervention von Kurz bekannt wurde und das Leak auf ihn zurückfallen könnte. Die WKStA führt selbiges aber auf eine Mitarbeiterin aus dem Kabinett zurück, die "von wohl kaum für die Öffentlichkeit bestimmten Telefonaten zwischen Schmid und Kurz ungefähre Kenntnisse erlangt" und flugs an Medien ausgeplaudert hätte.

Was sich aus all dem ergab: Die WKStA hat keine Ermittlungen gegen Schmid aufgenommen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 4.2.2022)