Einige Firmen haben ihren Bewerbungsprozess vollständig digitalisiert. Was Sie vor dem Abschicken Ihrer Unterlagen beachten sollten

Jede sechste Firma führt Bewerbungsgespräche derzeit ausschließlich per Videocall durch, 63 Prozent machen das laut eigenen Angaben teilweise.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Ob E-Mail, Online-Tool oder Videocall: Der Einsatz digitaler Technologien im Bewerbungsverfahren ist weitverbreitet. Vor allem die Möglichkeit, sich online für eine Stelle zu bewerben, gibt es mittlerweile in jedem Unternehmen. Vier von zehn Firmen (42 Prozent) setzen ausschließlich auf digitale Bewerbungsunterlagen. Bei den übrigen 58 Prozent ist es zumindest teilweise der Fall. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom. Befragt wurden mehr als 850 Unternehmen in Deutschland.

Einige haben sogar den kompletten Einstellungsprozess von der Bewerbung bis zur Vertragsunterschrift digitalisiert. Jede sechste Firma führt Bewerbungsgespräche ausschließlich per Videocall durch, 63 Prozent machen das teilweise. Neun Prozent setzen exklusiv auf digitale Assessment-Center oder Online-Testverfahren, 44 Prozent teilweise. Drei Prozent lassen Arbeitsverträge ausschließlich per digitale Signatur unterzeichnen, ein weiteres Viertel zum Teil. Und auch digitales Probearbeiten ist bei manchen an der Tagesordnung: Ein Prozent setzt ausschließlich darauf und weitere 18 Prozent teilweise.

"Digitale Bewerbungsverfahren sind effizienter, weniger zeitaufwendig und kostengünstiger als klassische Bewerbungsmappen und Vorstellungsgespräche in Präsenz. Außerdem verbraucht ein digitaler Bewerbungsprozess weniger Umweltressourcen. In der Pandemie haben sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese Vorteile schätzen gelernt", sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom.



Tipps für eine gelungene digitale Bewerbung