Foto: STANDARD

Mit dem aktuellen Update 15.3 für iOS und iPad OS haben sich Nutzer erneut eine Sicherheitslücke auf ihr Gerät geladen. Diese wird laut Apple bereits aktiv von Hackern ausgenutzt, weshalb zu einem dringenden Softwareupdate geraten wird, das Apple noch am Donnerstag veröffentlichte.

Schuld ist Safari

Im deutschen Update-Text findet sich lediglich der Hinweis, es handle sich bei 15.3.1 um "wichtige Sicherheitsupdates". US-Seiten sprechen bei dem Problem von einer Schwachstelle im Webkit, das im Browser Safari verwendet werde – bestimmte Webinhalte könnten so zur Ausführung willkürlicher Codes von außen führen, was übersetzt so viel heißt, dass das Handy des Nutzers nicht mehr sicher vor fremdem Zugriff ist.

"Apple ist sich dank einem Bericht darüber im Klaren, dass die Sicherheitslücke bereits aktiv ausgenutzt wird", schreibt der US-Konzern in einer Stellungnahme. Auf das Problem aufmerksam gemacht habe eine anonyme Quelle, die sich nach der Entdeckung direkt bei Apple gemeldet habe.

Verfügbar ist das Update für iPhone 6 und spätere Modelle beziehungsweise für iPad Pro (alle Modelle) sowie iPad Air 2 und iPads der fünften Generation und iPad Minis 4 und später. Da offenbar auch Watch OS und Mac OS Monterey betroffen sind, können und sollten Nutzer auch hier so schnell wie möglich das aktuell verfügbare Update laden.

Mit dem aktuellen Zero-Day-Patch musste Apple in diesem Jahr bereits dreimal auf solche Sicherheitslücken reagieren. Auch im Vorjahr machten Sicherheitslücken in iOS und Mac OS immer wieder Schlagzeilen. (red, 11.2.2022)